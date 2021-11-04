شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة الاحتراق النفسى وأعراضها وإزاى تتعامل معها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة الاحتراق النفسى هى حالة من الإرهاق العاطفى والعقلى والجسدى فى كثير من الأحيان بسبب الإجهاد المطول أو المتكرر، وعلى الرغم من أنه يحدث غالبًا بسبب مشاكل فى العمل، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا بسبب مجالات أخرى من الحياة، مثل المشاكل الأسرية ومشاكل التربية.

أسباب متلازمة الاحتراق النفسى

الاحتراق النفسى ليس مجرد نتيجة للعمل لساعات طويلة أو القيام بالعديد من المهام، على الرغم من أن كلاهما يلعب دورًا، لكن غالبًا ما تحدث أعراض الاحتراق النفسى مثل: الاكتئاب والخمول والإرهاق عندما لا يكون الشخص مسيطرًا على كيفية تنفيذ الوظيفة فى العمل أو فى المنزل أو يُطلب منه إكمال المهام التي تتعارض مع إحساسه بالذات.

أعراض الاحتراق النفسى

- الإرهاق الجسدى والعقلى والنفسى والشعور بالرهبة من العمل والشعور المتكرر بالغضب أو الانفعال هى علامات رئيسية على الإرهاق.

قد يلاحظ أولئك الذين يعملون فى مهن (مثل الأطباء) تضاؤل ​​التعاطف تجاه من هم فى رعايتهم وكذلك الشعور بأنك لم تعد قادرًا على أداء وظيفتك بفعالية قد يشير أيضًا إلى الإرهاق.

ما الفرق بين الاحتراق النفسى والتوتر؟

الاحتراق النفسى هو فترة ممتدة من التوتر تشعر كما لو أنه لا يمكن تخفيفها إذا كان التوتر قصير الأجل أو مرتبطًا بهدف معين، فمن المرجح ألا يكون ضارًا لكن إذا كان التوتر لا ينتهى أبدًا ويأتى مصحوبًا بمشاعر الفراغ واللامبالاة واليأس، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الاحتراق النفسى.

كيفية التعامل مع الاحتراق النفسى

في حين أن بعض بيئات العمل قد تكون صعبة بشكل خاص - مثل مهنة الطب أو القانون - يمكن لأي شخص أن يتخذ خطوات للتخفيف من الآثار الضارة للاحتراق النفسي.

عندما يكون لديك الكثير من المسئوليات المتضاربة، فإن مجرد قول "لا" للمهام الجديدة يعد طريقة مهمة (وإن كانت صعبة) لتقليل عبء العمل.

يمكن أن تساعد جدولة فترات الراحة المنتظمة والبدء والتوقف فى أوقات محددة وتقليل المهام المتعددة فى الحفاظ على الحدود وتقليل الشعور بالإرهاق.