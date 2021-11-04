شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تكشف عنها أشعة الموجات الصوتية للحوض عبر البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعة الموجات فوق الصوتية للحوض عبر البطن هو اختبار يتم استخدامه لفحص الأعضاء فى الحوض، حيث يساعد فى اكتشاف أمراض مثل: سرطان المثانة وعنق الرحم ومشاكل الإنجاب، بحسب موقع ucsfhealth، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية للحوض عبر البطن.

متى يجب إجراء آشعة الموجات الصوتية للحوض عبر البطن؟

يتم استخدام الموجات فوق الصوتية للحوض أثناء الحمل لفحص الطفل.

يمكن أيضًا إجراء تصوير الحوض بالموجات فوق الصوتية فى الحالات التالية:

- العثور على الخراجات أو ورم ليفى أو أى نمو أو كتل أخرى فى الحوض عندما يفحصك طبيبك

- نمو المثانة أو مشاكل أخرى

- حصى الكلى

- مرض التهاب الحوض، وهو التهاب فى رحم المرأة أو المبيضين أو قنوات فالوب

- نزيف مهبلى غير طبيعى

- مشاكل الدورة الشهرية

- مشاكل الحمل (العقم)

- الحمل الطبيعى

- الحمل خارج الرحم

- آلام الحوض

كيف تستعدين لأشعة الموجات الصوتية للحوض عبر البطن؟

يمكن إجراء تصوير الحوض بالموجات فوق الصوتية مع امتلاء المثانة، ويمكن أن يساعد امتلاء المثانة فى النظر إلى الأعضاء، مثل الرحم داخل حوضك، وقد يُطلب منك شرب بضعة أكواب من الماء لملء مثانتك، ويجب عليك الانتظار حتى بعد الاختبار للتبول.