شكرا لقرائتكم خبر عن حمية مايند نظام غذائى لمدة 7 أيام يحميك من الخرف.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التقدم بالعمر يبدأ الكثيرون الشعور بالخوف من الإصابة بالخرف أو ألزهايمر، لذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع everydayhealth حمية غذائية تحافظ على صحة العقل وتحميه من الإصابة والتعرض لأى مشكلة صحية، ويطلق عليها حمية مايند.

تركز حمية مايند على تناول الأطعمة النباتية، والحد من تناول المنتجات الحيوانية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وينصب التركيز على الخضروات، والنظام الغذائى الذى ينصح باتبعه هو:

- اليوم الأول:

وجبة الإفطار موز أو سموثى فراولة.

وجبة الغداء أى نوع من السلطات.

وجبة العشاء الفلفل الحار + شريحة من لحم الديك الرومى.

- اليوم الثانى:

وجبة الإفطار الخضروات الطازجة وقطعة من الخبز المحمص.

وجبة الغداء ساندويتش سلطة التونة مع خبز القمح الكامل.

وجبة العشاء دجاج مشوى مع البروكلى.

- اليوم الثالث:

وجبة الإفطار فطائر التوت.

وجبة الغداء ساندويتش دجاج مشوى فى خبز القمح الكامل مع الكرفس والحمص.

وجبة العشاء ديك رومى مشوى مع سلطة الكرنب وخبز القمح الكامل.

- اليوم الرابع:

وجبة الإفطار الزبادى اليونانى مع التوت واللوز.

وجبة الغداء سلطة الكرنب والسبانخ مع الجزر والفلفل الحلو والمشروم والطماطم والحمص وتتبيلة السلطة بزيت الزيتون والأرز البنى.

وجبة العشاء مكرونة من القمح الكامل والدجاج المشوى والبروكلى وسلطة خضراء.

- اليوم الخامس:

وجبة الإفطار دقيق الشوفان مع العنب واللوز.

وجبة الغداء دجاج مشوى وسلطة خضراء مع حمص، جبنة بيضاء، طماطم، خيار وزيت زيتون

وجبة العشاء سمك السلمون المشوى مع البروكلى.

- اليوم السادس:

وجبة الإفطار بيضة مقلية مع خبز وتوت.

وجبة الغداء الديك الرومى مع خبز القمح الكامل مع شريحة الطماطم والخس والحمص والجزر.

وجبة العشاء خضروات مشوحة فى القليل من زيت الزيتون.

- الخليج 365:

وجبة الإفطار توست القمح الكامل مع البيض المخفوق وشرائح الأفوكادو.

وجبة الغداء سلطة السبانخ والحمص، واللوز، وتتبيلة زيت الزيتون، ولفائف صغيرة من الحبوب الكاملة.

وجبة العشاء سمك سلمون مشوى مع سبانخ سوتيه وثلث كوب أرز بنى.