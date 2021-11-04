شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم "آبس" أحدث أنظمة الدايت للتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم آبس أو المعروف باسم حمية القيمة المطلقة، هو نظام غذائى يستهدف التخلص من الدهون فى منطقة البطن، والحصول على بطن مسطحة فى غضون ستة أسابيع، حيث وفقًا لمبتكر هذا النظام الغذائى، دكتور دافيد زينكزينكو، يمكن أن تساعدك عضلات البطن القوية والمسطحة على العيش لفترة أطول والوقاية من الأمراض المزمنة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ريجيم "آبس" يعتمد على تناول 6 وجبات يوميًا، على أن يتم اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وأن تتبع أيضًا هذا الدايت لمدة 6 أيام في الأسبوع ويُسمح لك بيوم "فري" واحد أسبوعيًا.

بجانب ذلك يتعين عليك اتباع برنامج تمارين مدته 20 دقيقة مصمم وفقًا لهذا النظام الغذائى، لمدة ثلاث مرات فى الأسبوع، على أن تشمل تمارين القوة والبطن والقلب والأوعية الدموية.

دايت "آبس" يعتمد على تناول المزيد من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية وبروتين مصل اللبن، كما تعتبر العصائر أيضًا جزءًا أساسيًا من هذا النظام الغذائى ويمكن أن تكون بديلاً لوجبة أو وجبة خفيفة، وتشمل الحليب قليل أو خالى الدسم، والشاى الأخضر، والصودا الدايت لكن باعتدال.

من المهم أيضًا تناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا فى هذا النظام الغذائى لتحقيق قصى فائدة.

خطة التمرين مع رجيم "آبس"

حتى خطة التمرين لم تكن صارمة مع هذا النظام، لكنها أساسية، حيث يجب ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات على الأقل فى الأسبوع لمدة لا تقل عن 20 دقيقة لكل جلسة تمرين.