شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: بريطانيا توافق على أول دواء لعلاج أعراض كورونا فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت بريطانيا أول دولة فى العالم توافق على دواء لعلاج أعراض كورونا فى المنزل، حيث منحت بريطانيا تفويضًا لأقراص مضادة لفيروس كورونا من شركة ميرك، وهو أول حبة دواء ثبت نجاحها فى علاج الفيروس التاجى، بحسب ما نشر موقعى بلومبرج ووكالة أسوشيتيد برس.

وتم ترخيص الدواء للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ولديهم عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بمضاعفات كورونا الحادة.

العقار المعروف باسم مولنوبيرافير، يتم تناوله مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام من قبل الأشخاص فى المنزل المصابين بفيروس كورونا ذى الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة.

ويمكن للحبوب المضادة للفيروسات التى تقلل الأعراض وتسرع من التعافى أن تثبت أنها رائدة، وتقلل من عبء الحالات على المستشفيات وتساعد فى الحد من تفشي المرض فى البلدان الفقيرة.

وتنتظر شركة Molnupiravir أيضًا المراجعة فى الهيئات التنظيمية فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأماكن أخرى.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضى أنها ستشكل لجنة من الخبراء المستقلين للتدقيق فى سلامة وفعالية الدواء فى أواخر نوفمبر.

وقال وزير الصحة البريطانى ساجيد جافيد "اليوم هو يوم تاريخى لبلدنا، حيث إن المملكة المتحدة هى الآن أول دولة فى العالم توافق على مضاد فيروسات يمكن تناوله فى المنزل لكورونا".