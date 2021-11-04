شكرا لقرائتكم خبر عن من فصيلة دمك اعرف مرضك.. A عرضة لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنواع عديدة لفصائل الدم، فهناك فصيلة الدم "A وB وAB وO" ومنها السالب والموجب، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع Bright Side، نستعرض طبيعية كل فصيلة وأكثر الأمراض العرضة لها.



فصيلة الدم واللامراض

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O عرضة للإصابة بمرض سرطان الجلد والسمنة أى زيادة الوزن، لذا يجب عليهم توخى الحذر والحفاظ على صحتهم، وتناول الأطعمة الصحية لتجنب التعرض لزيادة الوزن.

وأضاف التقرير أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، لأن لديهم فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وعليهم توخى الحذر، والحفاظ على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

أما الأشخاص أصحاب فصيلة الدم B فهم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وأيضا سرطان البنكرياس، لذا يجب عليهم الحفاظ على مستويات السكر والحد من التعرض لارتفاع نسبته فى الدم.

وأخيرا أشار التقرير إلى أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم ABهم الأكثر عرضة للإصابة بضعف الإدراك بنسبة عالية قد تصل إلى 82%، لذا عليهم توخى الحذر.