صحة ورشاقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي يوميا؟ .. تقوية القلب والأمعاء

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القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالإرهاق؟..هل ترغب في تنشيط جسمك وعقلك؟..لذا عليك قراءة الأسطرالتالية للتعرف علي السر الذي يقدم لك كل هذه الأشياء.

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أكد التقرير المنشور عبر موقع " eatthis"، أن ثمرة من الكيوي تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وتعمل علي تنشيطه والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها:

-الحفاظ علي صحة القلب وتنظيم نسبة ضغط الدم:
 

يعمل الصوديوم والبوتاسيوم عند استهلاكهما بكميات مناسبة لدعم توازن الماء في الجسم، وتنظيم معدل ضربات القلب ، وضغط الدم .

-الحفاظ علي الأمعاء:
 

الكيوي يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا تناولك له يوميا يحمي المعدة من مشاكل عديدة، مالإمساك أو الإسهال، أو الانتفاخات.

-الحفاظ علي صحة العين:
 

الكيوي غني باثنين من مضادات الأكسدة التي ربما لم تسمع بها من قبل - لوتين وزياكسانثين  ولكن لهما دور مهم في صحة العين.

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-علاج فقر الدم والأنيميا:
 

يحتوي الكيوي علي فيتامين سي، ولذا تناولك له  في نظامك الغذائي يقلل فرص الإصابة بفقرالدم، لأنه يعزز امتصاص الجسم للحديد .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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