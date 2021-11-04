شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي يوميا؟ .. تقوية القلب والأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالإرهاق؟..هل ترغب في تنشيط جسمك وعقلك؟..لذا عليك قراءة الأسطرالتالية للتعرف علي السر الذي يقدم لك كل هذه الأشياء.

أكد التقرير المنشور عبر موقع " eatthis"، أن ثمرة من الكيوي تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وتعمل علي تنشيطه والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها:

-الحفاظ علي صحة القلب وتنظيم نسبة ضغط الدم:

يعمل الصوديوم والبوتاسيوم عند استهلاكهما بكميات مناسبة لدعم توازن الماء في الجسم، وتنظيم معدل ضربات القلب ، وضغط الدم .

-الحفاظ علي الأمعاء:

الكيوي يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا تناولك له يوميا يحمي المعدة من مشاكل عديدة، مالإمساك أو الإسهال، أو الانتفاخات.

-الحفاظ علي صحة العين:

الكيوي غني باثنين من مضادات الأكسدة التي ربما لم تسمع بها من قبل - لوتين وزياكسانثين ولكن لهما دور مهم في صحة العين.

-علاج فقر الدم والأنيميا:

يحتوي الكيوي علي فيتامين سي، ولذا تناولك له في نظامك الغذائي يقلل فرص الإصابة بفقرالدم، لأنه يعزز امتصاص الجسم للحديد .