شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب صباحى يعزز صحة الكبد ويقوى المناعة.. اعرف بيعمل إيه فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الماء الدافئ فوائد صحية عديدة، فلم يقتصر دوره على رحلة الدايت بحسب، بل إن تناوله عند استيقاظك من النوم مباشرة فى الصباح الباكر يسهم فى ضبط العديد من العمليات البيولوجية التى تعود بالنفع على مختلف أعضاء الجسم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline فهناك عدة فوائد لتناول الماء الدافئ:تعزيز صحة الجهاز الهضمى

يساعد تناول الماء الدافئ على هضم الطعام جيدا لأنه يحتوى على حمض الهيدروكلوريك، الذى يعمل على سرعة الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء.

إزالة السموم من الجسم

تناوله على الريق يسهم فى تنقية جسمك من السموم ويساعد فى الحفاظ على صحة الكبد.

علاج سحرى لارتفاع ضغط الدم

يساعد فى ضبط مستويات ضغط الدم، لأنه يحتوى على معدن البوتاسيوم الذى يتحكم فى تقلص عضلات القلب.

الوقاية من نزلات البرد

تناوله على الريق يساعدك على الوقاية من عدوى الإنفلونزا لأنه غنى بخصائص مضادة للميكروبات، تحارب تكون البلغم وتساعد فى تنقية الجيوب الأنفية من الأتربة.

يساعد فى امتصاص فيتامين سى

يسهم فى امتصاص فيتامين سى الذى يعزز جهازك المناعى ويقاوم تكون الخلايا السرطانية.