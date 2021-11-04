شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مرضى ارتجاع المرىء أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها معهد QIMR Berghofer للبحوث الطبية فى أستراليا، أن الأشخاص الذين يصابون بالارتجاع الحمضى أو ارتجاع المرىء قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.





وأوضحت الدراسة أن الجينات التى يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمى مرتبطة بزيادة بنسبة 15% فى خطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد ودخول المستشفى.

ونظرت الدراسة فى الجينات التى يُتوقع أن تسبب مرض الجزر المعدى المريئى أو ارتجاع المرىء وهو أحد أكثر أمراض الجهاز الهضمى شيوعًا فى أستراليا.

وقال الباحث دكتور جيو شينجونج، الأستاذ فى معهد QIMR Berghofer إن الدراسات القائمة على الملاحظة أشارت إلى وجود ارتباط بين ارتجاع المرىء وفيروس كورونا، بسبب عوامل الخطر الشائعة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى.

وأوضح الدكتور أونج أن الجينات التى يُتوقع أن تسبب ارتجاع المرىء ارتبطت بزيادة بنسبة 15% فى خطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد ودخول المستشفى.

وأشارت نتائج الدراسة، التى نُشرت في مجلة Human Molecular Genetics، إلى أن ارتجاع المرىء يمكن أن يلعب دورًا سببيًا مباشرًا فى زيادة خطر دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا.