5 فوائد مذهلة لتناول الجوز المنقوع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

المكسرات من الأطعمة التي لها فوائد لا تعد ولا تحصى، ويأتي الجوز من بين أكثر المكسرات المفيدة، خاصة عند تناوله منقوعًا.

وكشفت مجلة “زهرة الخليج” عن فوائد صحية جمّة للجوز المنقوع، ومن أهمها:

صحي لمرضى السكري

أكدت عدة دراسات (حسب المجلة) أن تناول الجوز المنقوع يوميًا يساعد في السيطرة على مرض السكري ومستوياته، خاصة السكري من الدرجة الثانية.

يقي من السرطان

ويتميز الجوز بخصائص مضادة للأكسدة ومركبات تمنع نمو الخلايا السرطانية، ما يجعله فعالاً في الوقاية من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون.

مكافحة التوتر

يعتبر الجوز غنيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويساعد في مكافحة التوتر والاكتئاب، ويساعد في تعزيز الحالة المزاجية، خاصة عند تناوله منقوعًا.

إنقاص الوزن

ويعد تناول الجوز المنقوع يساعد في إنقاص الوزن الزائد بفضل ثرائه بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس والزنك، وهي عناصر تعزز عملية الأيض، وتساعد في فقدان الدهون الزائدة، كما يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة.

يعزز النوم

ويحتوي الجوز على الميلاتونين المهم لدورة النوم وتعزيزها، وتناول الجوز المنقوع قبل النوم سيساعد في النوم بشكل أفضل.

وإضافة لما ذُكر، يساعد الجوز خاصة المنقوع في تقوية العظام والأسنان، والسيطرة على مستويات الكوليسترول، بجانب تعزيز صحة الشعر ونموه.