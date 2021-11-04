4 مكونات من مطبخك لازالة السموم وإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد -

يمكن التخلص من السموم بطريقة طبيعية عن طريق تحضير مشروب صحي لن يستغرق سوى دقائق للتحضيرـ يحتوي المشروب على خل التفاح الذي يساعد على تحسين التمثيل الغذائي وتخسيس الوزن، ويخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي، وتطهير الكبد والجهاز الليمفاوي.

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​الكبد

المكونات:

6 أكواب من الماء الدافئ أو الساخن.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

نصف ملعقة صغيرة قرفة

حبة فلفل حريف

ملعقة صغيرة عسل محلي خام (اختياري)



فائدة مكونات المشروب:

1-عصير الليمون

الليمون

له تأثير قلوي على جسمك، ويساعد على زيادة مستويات الطاقة لديك، وإزالة السموم من الجسم، والحفاظ على توهج البشرة وتحسين وظيفة المناعة.

2-القرفة والفلفل الحار

تحتوي القرفة والفلفل الحار والزنجبيل على مركبات علاجية تساعد على تقليل الالتهاب، وتساعد على الهضم وتعزز عملية التمثيل الغذائي، وهي خطوة مفيدة نحو إنقاص الوزن.

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القرفة

3- الزنجبيل

يحتوي على مركبات قيمة تعزز صحتك وتعزز إزالة السموم.

​الزنجبيل

4- العسل

يساعد العسل على التخلص من السموم، بإضافة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى الماء الدافئ.

ثم أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ونصف ملعقة صغيرة من القرفة وقليلاً من الفلفل الحار.

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العسل

طريقة تطبيق الوصفة:

قلّبي المكونات وامزجيها جيداً، سيساعدك المشروب على التخلص من السموم، ويمكنك تناول المشروب ثلاث مرات يومياً قبل وجبات الطعام بحوالي 20 دقيقة لمدة أسبوعين للتخلص من السموم. إذا كنت تبحثين عن طريقة سريعة وسهلة لتطهير جسمك وتعزيز طاقتك، فتناولي هذا المشروب مرة واحدة يومياً قبل الإفطار أو الغداء.

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هذه الوصفة لن تستغرق سوى دقائق للتحضير فقط.

اخلطي جميع المكونات معاً ويُفضل تقديمه ساخناً ولكن يُشرب عند درجة الحرارة المرغوبة.



في النهاية إذا كنت تبحثين عن طريقة سريعة وسهلة لتطهير جسمك وتعزيز طاقتك، فتناولي هذا المشروب مرة واحدة يومياً قبل الإفطار أو الغداء.