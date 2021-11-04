شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية هتخليك تعجز قبل أوانك.. منها النظر فى شاشة الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك إبطاء تأثير الشيخوخة على جسمك من خلال تغيير العادات اليومية التى تؤدى إلى ظهور آثار تقدم العمر عليك من ظهور التجاعيد أو التأثيرات الصحية الأخرى لكبر السن، وفى هذا التقرير نتعرف على العادات اليومية التى تجعل آثار تقدم العمر تظهر عليك سريعاً، بحسب موقع thiseat.

عادات يومية تجعل آثار تقدم العمر تظهر عليك مبكراًعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

وجد العلماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن ليلة واحدة فقط من النوم السيئ تجعل خلايا الجسم تتقدم فى العمر بشكل أسرع، وأثناء النوم، تقوم العديد من أجهزة الجسم الحيوية بإصلاح وتجديد نفسها، لذا ارتبط النوم السيئ بكل شىء من تسارع شيخوخة الجلد إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسمنة والسكري والسرطان والخرف.

تناول الكثير من السكر

يمكن أن يؤدى استهلاك الكثير من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر المضاف إلى تقدمك فى العمر من الداخل والخارج، ما يؤثر سلبًا على كل شىء من عقلك إلى بشرتك.

وجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يتسبب فى ظهور التجاعيد عن طريق إتلاف الكولاجين والإيلاستين، وهما البروتينان اللذان يحافظان على شباب بشرتنا.

وقالت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية: "تشير نتائج الدراسات البحثية إلى أن النظام الغذائى الذى يحتوى على الكثير من السكر أو الكربوهيدرات المكررة الأخرى يمكن أن يسرع من الشيخوخة".

التدخين

التدخين يؤثر على بشرتك وجلدك وكذلك صحتك بصفة عامة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة JAMA ، وجد الباحثون أن مدخنى السجائر لديهم ثلاثة أضعاف تجاعيد غير المدخنين. وتسبب مئات السموم الموجودة فى دخان السجائر انقباض الأوعية الدموية، ما يمنع وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى الجلد.

إن التدخين يسرع بشكل كبير من سرعة تقدم البشرة في العمر ويسبب التجاعيد وبشرة باهتة شاحبة.

الإجهاد

الإجهاد المزمن يمكن أن يجعلك تتقدم في العمر سريعاً، حيث يمكن أن يؤدى الالتهاب الناتج عن الإجهاد إلى زيادة القلق وضعف الإدراك والأرق لكن يمكن أن تساعد تقنيات إدارة الإجهاد - مثل التمارين المنتظمة وممارسة تمارين الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

التحديق في الشاشات

يمكن أن تتقدم في العمر قبل الأوان، حيث يقول العلماء إن التعرض المفرط للضوء الأزرق، وهو النوع المنبعث من الهواتف وشاشات الكمبيوتر، قد يؤدى إلى تسريع الشيخوخة.

ووجدت دراسة نشرت عام 2019 فى مجلة Aging and Mechanisms of Disease أن الضوء الأزرق يمكن أن يدمر خلايا الدماغ والعينين، ولتجنب ذلك يوصى الباحثون بالحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعى، وارتداء نظارات زرقاء، وتقليل وقت الشاشة.