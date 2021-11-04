«الصحة العالمية» تتوقع تسجيل نصف مليون وفاة جديدة بـ«كورونا» في أوروبا

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع وتيرة عدوى كورونا في أوروبا مجددا، ووصفتها بـ”المقلقة جدا”. وتوقعت «الصحة العالمية» أن تشهد أوروبا 500 ألف وفاة بكورونا بحلول فبراير المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الدول تجاوز الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها، بينما تشهد دول أخرى موجات قاسية من انتشار الفيروس ومتحوراته.

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