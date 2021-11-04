الكشف عن نوع من الشاي يحد من أعراض التهاب المفاصل المؤلمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : استخدمت الحضارات القديمة شاي ثمر الورد كعلاج طبيعي للعديد من الحالات المختلفة، بما في ذلك ألم الأسنان. وحالياً يرتبط مستخلص ثمر الورد بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب. ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فإن “ثمر الورد” يحتوي على مادتين يعتقد أنهما تقللان من التهاب المفاصل وآلامها: البوليفينول والأنثوسيانين. والبوليفينول عبارة عن مركبات موجودة في النباتات والأطعمة النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. والأنثوسيانين هو نوع من مضادات الأكسدة المعروفة بلونها الأرجواني، وهذه هي المادة التي تعطي التوت الأزرق والباذنجان والكرنب الأحمر والتوت الأسود ألوانها النابضة بالحياة. كما أن ثمر الورد غني أيضا بفيتامين C، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى تعزيز وظيفة الجهاز المناعي. ووجدت دراسة استمرت أربعة أشهر على 100 شخص مصاب بالتهاب المفاصل العظمي، أن تناول خمسة جرامات من مستخلص ثمر الورد كل يوم يقلل الألم بالنسبة لـ 65% من المشاركين.

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