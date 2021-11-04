شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حمية نقص السعرات الحرارية وكيف تساعدك فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصى حمية نقص السعرات الحرارية باستهلاك سعرات حرارية أقل مما نحرق، وهذا الأمر يستلزم تقليل عدد السعرات الحرارية التى نستهلكها يوميًا بمقدار يصل إلى 1000 سعر حرارى، بما يضمن لنا حرق كيلوجرام واحد فى الأسبوع، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

كيف نحقق عجز السعرات الحرارية؟

الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هى استهلاك سعرات حرارية أقل مما تحرق، وضع في اعتبارك أن حرق السعرات الحرارية ليس مجرد ممارسة رياضة، حيث يحرق جسمك أيضًا السعرات الحرارية أثناء القيام بالأنشطة اليومية العادية مثل المشي والعمل والأكل والتنفس وحتى أثناء النوم.

كيف تمارس الرياضة لحرق السعرات الحرارية؟

تمرن لمدة 30-40 دقيقة على الأقل كل يوم، إذا بدت التمارين مملة للغاية بالنسبة لك، كن مبدعًا في استخدام السعرات الحرارية، يمكنك ممارسة الجرى أو السباحة أو ممارسة رياضة من اختيارك مثل كرة السلة أو أو التنس لحرق تلك السعرات الحرارية.

كيف تحدد مواعيد تناول وجباتك مع حمية السعرات الحرارية؟

انتبه دائمًا إلى حجم حصتك، خذ حصة صغيرة من الطعام تكفى لملء معدتك بنحو 80%، حيث يتبع اليابانيون هذه التقنية، والتى يقال أيضًا إنها السبب وراء أجسامهم النحيلة والمناسبة، قم أيضًا بتحديد أوقات معنية لتناول الوجبات الأساسية وكذلك الخفيفة، قم بتوزيع وجباتك بحكمة على أن يكون هناك فاصل 3-4 ساعات بين كل وجبة، تناول وجبة العشاء مبكرًا حوالي الساعة 7 مساءً أو بحد أقصى 8 مساءً للمساعدة في إنقاص الوزن ومنع الإصابة بالحموضة وعسر الهضم.

تعرف على فوائد الأكل النظيف فى حمية السعرات الحرارية.

اختر الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة المقلية والسكرية، تناول ما لا يقل عن 3 أنواع مختلفة من الفاكهة فى اليوم جنبًا إلى جنب مع البروتين.

ما هى فوائد شرب الماء فى حمية السعرات الحرارية؟

تناول كمية كافية وثابتة من الماء طوال اليوم، يساعدك ذلك فى الحفاظ على رطوبتك كما يمنحك شعورًا بالشبع لفنرة أطول، تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لتسريع عملية التمثيل الغذائي، قم أيضًا بتضمين بعض السوائل الصحية في نظامك الغذائي مثل عصائر الفواكه والخضروات الطازجة وماء بذور الشيا وماء جوز الهند والشاي الأخضر لطرد السموم من الجسم.