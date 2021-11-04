شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة خفيفة تساعد في الوقاية من السرطان.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد الدكتور ويليام لي، الطبيب والعالم في مؤسسة تكوين الأوعية أن هناك نوعا لذيذا من الوجبات الخفيفة له خصائص “مقاومة للسرطان”.
وقال “لي” وفقاً لـ”روسيا اليوم”: “إن تناول المكسرات مثل الجوز واللوز والبندق والكاجو والفستق والجوز البرازيلي قد يساعد في الوقاية من السرطان”.
وأضاف: “تحتوي المكسرات على مادة البوليفينول المقاومة للسرطان، التي تعزز جهاز المناعة لدينا لمحاربة السرطان، ولديها أيضا أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية، التي يمكنها تجويع السرطان عن طريق قطع إمدادات الدم”.
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