شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأفوكادو للبشرة والشعر.. يؤخر علامات الشيخوخة ويعزز تجديد خلايا الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الأفوكادو من الفواكه الشائع استخدامها فى الفترة الأخيرة، خاصة أنه مغذٍ للغاية، حيث يحتوى على أكثر من 20 من المعادن والفيتامينات، كما يحتوى على كمية عالية من البروتين وكذلك الدهون الجيدة والمعروفة باسم الأحادية غير المشبعة التى يحتاجها الجسم وتعتبر محورية للحفاظ على صحة القلب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. بعض فوائد الأفوكادو للصحة والجمال:

- يخفض مستويات الكوليسترول، فمن المعروف أن الأفوكادو يحافظ على صحة القلب، لكونه غنى بمضادات الأكسدة والفيتامينات B6 و A و E و C.

- بالحديث عن محتويات المعادن، فالأفوكادو غنى بالكالسيوم والبوتاسيوم، فهو مثالى ليس فقط للجمال الخارجى ولكن للصحة الداخلية أيضًا، تأتى الخصائص العلاجية القوية فى الأفوكادو من الألياف والمعادن والفيتامينات والدهون الجيدة.

الأفوكادو غنى بالعناصر الغذائية:

- الفيتامينات حيوية لعمليات التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، حيث تحافظ على صحة جيدة وتعزز النمو.

- مضادات الأكسدة الموجودة في الأفوكادو تحمي جسمك من الجذور الحرة، كما أنها تعزز تجديد الخلايا.

- فيتامين سي مفيد لتقوية جهاز المناعة، يمنعك من الإصابة بالمرض، ويؤخر أيضًا ظهور علامات الشيخوخة عن طريق الحفاظ على الكولاجين الصحي وحماية أنسجة الجلد الصحية.

- فيتامين ب الموجود في الأفوكادو هو مفتاح تكوين خلايا الجلد الجديدة.

- يجعل فيتامين أ و هـ بشرتك وشعرك أكثر نعومة وشبابًا، إن الكمية العالية من هذين الفيتامينين تجعل الفاكهة جيدة جدًا للبشرة والشعر.