شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى للأمهات المرضعات.. أطعمة ابتعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتعين على الأمهات المرضعات الاعتناء بصحتهن فحسب، بل يجب عليهن الاعتناء بصحة أطفالهن حديثى الولادة أيضًا، لذلك هناك أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على طفلك.

النظام الغذائي مهم للأمهات المرضعات

وفقا لتقرير موقع " womenshealthmag ، فإن النظام الغذائي مهم جدًا للأم المرضعة ويجب تناول أطعمة صحية ومغذية خلال هذا الوقت، نتيجة لذلك، من المهم أن تتناول الأمهات وجبات غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين د.

الكافيين

على الرغم من أن الكافيين ليس ضارًا مثل الكحول، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير سلبى على صحة الطفل والأم، ويجب ألا تستهلك الأمهات المرضعات أكثر من 300 ملج من الكافيين كل يوم.

الشيكولاتة

يمكن إعادة إدخال الشيكولاتة فى النظام الغذائى إذا تم استهلاكها بكميات صغيرة، هذا لأن الشيكولاتة تحتوى على الثيوبرومين، وهو منبه وهناك احتمال ضئيل أن يجعل الرضيع مضطربًا وغير سعيد.

الأطعمة عالية السعرات الحرارية

يجب تجنب المشروبات الغازية والكافيين وعصائر الفاكهة المعبأة مع السكر المضاف والنعناع أو اللثة وتوابل السلطة التى تحتوى على مستويات عالية من الصوديوم.