شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى نقص فيتامين ب 12.. منها ضعف الذاكرة وشحوب الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم فيتامين ب 12 الجهاز العصبى ويساعد فى صنع الحمض النووى، ويمكن أن يؤدى نقصه إلى تغيرات مقلقة فى الجسم، وهو عنصر غذائى يغذى جسمك ويحميه من عدد كبير من المشاكل الصحية، من اضطرابات الجهاز المناعى مثل مرض الذئبة إلى اضطرابات الجهاز الهضمى مثل مرض كرون.

بينما يؤدى نقص فيتامين ب 12 الخفيف إلى ظهور أعراض يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، إلا أن النقص الشديد على المدى الطويل يمكن أن يتسبب فى تلف الخلايا العصبية.

أعراض نقص فيتامين ب 12

تشمل العلامات والأعراض المنبهة الرئيسية لنقص فيتامين ب 12 ما يلي وفقا لتقرير thehealthsite:

ضعف أو استنفاد القدرة العقلية

ضعف الشعور بالتوازن

التعب

مشاكل فى الذاكرة

جلد شاحب

صعوبة فى المشى

تغيرات فى المزاج

ضيق التنفس

دوخة

رؤية مشوشة

قرحة الفم

كيف تستجيب لنقص فيتامين ب 12؟

إذا تم تشخيص إصابتك بنقص فيتامين ب 12 بعد إجراء فحص الدم وتقييم الأعراض، فمن المهم علاج الحالة فى أقرب وقت ممكن، إذا تأخر العلاج، يمكن أن يؤدى نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل صحية لا رجعة فيها مثل فقر الدم الخبيث - حالة من المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعى خلايا المعدة لإنتاج بروتين يساعد الجسم على امتصاص فيتامين ب 12.

بشكل كبير، يصاب الناس بنقص فيتامين ب 12 من خلال عدم الحصول على ما يكفى من هذه العناصر الغذائية فى نظامهم الغذائى، بينما يشتمل النظام الغذائى الغنى بفيتامين ب 12 بشكل رئيسى على منتجات الألبان واللحوم والبيض والأسماك، يمكن للأشخاص النباتيين الحصول على حصتهم إما عن طريق تناول مكملات فيتامين ب 12 أو تناول الأطعمة المدعمة بهذه المغذيات، على سبيل المثال:

أغذية الصويا

حبوب الإفطار

مستخلصات الخميرة

حليب نباتى

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرضى الحصول على حقن فيتامين ب 12 ومكملات الفيتامينات، نظرًا لأن النقص يمكن أن يؤدى إلى حالات مثل فقر الدم، ويوصى الخبراء بالحفاظ على المستويات الصحية لفيتامين ب 12 في الجسم لتفادى مشاكل صحية خطيرة، لمراقبة مستويات فيتامين ب 12 لديك، قم بإجراء اختبارات دم منتظمة وراقب العلامات المنذرة أيضًا.