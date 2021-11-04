شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تقلل أعراض مرحلة سن اليأس المزعجة .. أبرزها المكسرات والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرحلة سن اليأس من المراحل العمرية الدقيقة التى تمر على النساء، وتعالى خلالها بالعديد من التغيرات التى تطرأ عليهن وتؤثر على الصحة النفسية والجسدية معا، لذا لابد إدارة هذه المرحلة بشكل جيد، ويلعب النظام الغذائي دورا فى تخفيف أعراض هذه المرحلة التى يتم خلالها فقدان كتلة العضلات، ويتباطأ نظام الآيض وتضعف العظام.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فهناك بعض الأطعمة التى تسهم فى تخفيف أعراض مرحلة اليأس المزعجة ومنها:

2. السبانخ 2. السبانخ

1.البروتينات لابد من إدراج الأطعمة الغنية بالبروتين الخالي من الدهون لوجباتك اليومية مثل الدجاج والديك الرومي والسلمون والكثير من أنواع الأسماك، التى تمنحك الفيتامينات والمعادن الهامة.

تحتوى على معدن هام وهو المغنسيوم الذى يحسن مستويات ضغط الدم ويساعدك فى الحفاظ على صحة العضلات وقوة العظام.