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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تقلل أعراض مرحلة سن اليأس المزعجة .. أبرزها المكسرات والزبادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مرحلة سن اليأس من المراحل العمرية الدقيقة التى تمر على النساء، وتعالى خلالها بالعديد من التغيرات التى تطرأ عليهن وتؤثر على الصحة النفسية والجسدية معا، لذا لابد إدارة هذه المرحلة بشكل جيد، ويلعب النظام الغذائي دورا فى تخفيف أعراض هذه المرحلة التى يتم خلالها فقدان كتلة العضلات، ويتباطأ نظام الآيض وتضعف العظام.
وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فهناك بعض الأطعمة التى تسهم فى تخفيف أعراض مرحلة اليأس المزعجة ومنها:1.البروتينات لابد من إدراج الأطعمة الغنية بالبروتين الخالي من الدهون لوجباتك اليومية مثل الدجاج والديك الرومي والسلمون والكثير من أنواع الأسماك، التى تمنحك الفيتامينات والمعادن الهامة.
2. السبانخ
تحتوى على معدن هام وهو المغنسيوم الذى يحسن مستويات ضغط الدم ويساعدك فى الحفاظ على صحة العضلات وقوة العظام.
3.الزبادى
العظام من أكثر الأعضاء التى تتأثر خلال هذه المرحلة، لذا فإن تناول الزبادى الغنية بفيتامين د يساعدك فى تعزيز صحة العظام والحفاظ على قوة المفاصل.
4.المكسرات
تحتوى المكسرات ولاسيما اللوز، على كميات وفيرة من أحماض أوميجا 3الدهنية التى تعزز صحة الدماغ وتحميكى من التدهور المعرفي وتحسن الذاكرة.5.الماءمع بلوغ تلك المرحلة العمرية لابد من الإكثار من تناول المياه بكميات كبيرة لاتقل عن ثلاثة لتر يوميا، لأنها تحمى جسمك من الجفاف وتمنحك الترطيب اللازم لصحة بشرتك.