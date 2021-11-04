شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض سكر اعرف إزاى تمارس رياضة بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء السكرى هو اضطراب التمثيل الغذائى، الذى يظهر مجموعة من الأعراض فى كل مكان فى الجسم، فى حين أنه يمكن بالتأكيد إدارة الحالة عن طريق إجراء تعديلات ضرورية على نمط حياة، وقد يخطأ بعض الناس فى "نوع" مرض السكرى، الذى يعانون منه، ما يترتب عليه ارتكاب أخطاء فى الأدوية والنظام الغذائى والتمارين الرياضية وأسلوب الحياة الذى يجب اتباعه، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. نصائح حول التمارين البدنية الشائعة فى إدارة مرض السكرى:

الخطأ فى الأنشطة أثناء ممارسة الرياضة:

عادة يقوم مرضى السكرى بتمارين مثل السير كثيرًا فى المنزل أو اعتبار الأعمال المنزلية كتمرين، وعلى العكس من ذلك يعنى التمرين القوة والمرونة والقدرة على التحمل، وتحتاج الثلاثة عناصر إلى تمارين مختلفة، للمرونة ممارسة اليوجا، ولبناء العضلات تحتاج إلى القيام بتمارين مثل الأوزان وشريط المقاومة، وللقدرة على التحمل مارس تمارين القلب.

الإفراط فى الحماس:

قد يقودك حماسك لممارسة الرياضة إلى الإفراط فيها، استمع إلى جسدك واعرف متى تتراجع عن إرهاق جسمك، بناء العضلات هو الأكثر أهمية فى إدارة مرض السكرى.

اختر تمارينك:

ابحث عن نظام التمرين الذى تحب أن تمارسه وابدأ وفقًا لذلك.

الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية:

جسمنا لديه ساعة بيولوجية، وإيقاع الساعة البيولوجية والتى تضمن وقت جميع أنواع الأنشطة والنوم، لذلك أى وقت ليس وقت التمرين، من الأفضل أن تفعل ذلك فى الوقت المناسب للحصول على نتائج أفضل.

استعن بمدرب:

الخطأ الشائع الذى يرتكبه الناس أثناء ممارسة الرياضة هو عدم القيام بذلك بشكل صحيح، قد يؤدى عدم ممارسة الرياضة فى الوضع الصحيح إلى الإضرار بجسمك، لذلك يجب الاستعانة بمدرب.

لا تستريح:

يمكنك أن تبدأ روتينك التدريبي لفقدان الوزن، لكن عدم الراحة لجسمك يضره كثيرًا، الراحة الكافية أمر مهم للعضلات حتى تلتئم بعد الإجهاد المبذول فى التمرين.