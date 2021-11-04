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فوائد صحية للبطيخ .. منها الوقاية من أمراض القلب والعظام ومضاد للالتهاب

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القاهرة - سامية سيد - فوائد البطيخ الصحية عديدة فهو فاكهة صحية ولذيذة وغنية  بالعناصر الغذائية، كما أن البطيخ منخفض السعرات الحرارية، عندما يتم تناوله بكميات معقولة فهو مفيد لك ويوفر العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع live scienc، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البطيخ لصحتك.

فوائد البطيخ لصحتك
 

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غنى بالعناصر الغذائية
 

يحتوي البطيخ على 92٪ ماء ويحتوى على مستويات كبيرة من فيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين سى والكثير من اللايكوبين ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية كما يحتوي البطيخ على كمية صغيرة من البوتاسيوم.

يحتوي البطيخ على أعلى مستويات اللايكوبين في أي نوع من الفاكهة الطازجة الليكوبين هو مغذيات نباتية، وهو مركب طبيعي في الفواكه والخضروات يعمل مع جسم الإنسان لإثارة ردود فعل صحية إنها أيضًا الصبغة الحمراء التي تعطي البطيخ والطماطم والجريب فروت الأحمر والجوافة لونها.

تم ربط الليكوبين بصحة القلب وصحة العظام والوقاية من سرطان البروستاتا إنه أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية التي يُعتقد أن لها خصائص مضادة للالتهابات.

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تحسين صحة القلب وتقليل الالتهاب
 

يمكن أن يساعد البطيخ في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأظهرت دراسة في جامعة بوردوالفرنسية أن المستويات العالية من اللايكوبين الموجودة في البطيخ فعالة جدًا في حماية الخلايا من التلف وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن مستخلصات البطيخ ساعدت في تقليل ارتفاع ضغط الدم وخفض ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

يمكن أن يساعد الأرجينين فى البطيخ في تحسين تدفق الدم وقد يساعد في تقليل تراكم الدهون الزائدة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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