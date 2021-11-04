شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح سهلة للحفاظ على صحة شعرك من طعامك .. منها البروتين وفيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك طرق طبيعية للحفاظ على صحة الشعر وتقوية فروة الرأس، وذلك عن طريق إتباع نظام غذائى غنى بكافة العناصر الغذائية التى يحتاجها شعرك، وفقًا لتقرير موقع "ndtv".

فيما يلي.. 6 نصائح سهلة لنمو شعرك باتباع النظام الغذائي الصحيح:

نظام غذائي غني بالبروتين

يلعب النظام الغذائي الغني بالبروتين دورًا مهمًا في نمو الشعر، حيث يساعد تناول البروتينات الصحية على نمو الشعر بينما يؤدي نقص البروتين إلى إبطاء نموه ويجعله أضعف، وتشمل مصادر البروتين الجيدة البيض والحليب والجبن والدجاج والدواجن وبعض الحبوب.

الأطعمة الغنية بالحديد

يؤدي نقص الحديد إلى ضعف إمداد أنسجتنا بالأكسجين وهذا يشمل بصيلات الشعر أيضًا، يمكن العثور على الحديد في اللحوم والدواجن والبيض والخضروات ذات الأوراق الخضراء والفواكه مثل الجوافة.

أضف المزيد من الفيتامينات مثل ب 12 و6 وحمض الفوليك

تلعب الفيتامينات دورًا رئيسيًا في الوقاية من فقر الدم وتخفيفه، وبالتالي فإن الاستهلاك اليومي سيساعد في الحفاظ على تدفق العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر قويًا وسيحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس، وتعتبر الأطعمة مثل الفاصوليا والحبوب الكاملة والحليب مصادر جيدة لفيتامينات ب.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 دورًا مهمًا في صحة الشعر، فهى تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس، وتتوافر في الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز.

أطعمة غنية بفيتامين سي

فيتامين سي هو أهم عنصر غذائي لصحة الجلد، فروة رأس صحية تضمن نمو شعر صحي، بالإضافة إلى ذلك، فيتامين سى ضروري لامتصاص الحديد والوقاية من فقر الدم.

تناول الأطعمة الغنية بالزنك

الزنك يساعد في الحفاظ على بصيلات الشعر في صحة جيدة، كما يتم استخدامه من قبل أجسامنا لربط البروتينات، الحبوب الكاملة والبقوليات والفول السوداني وبذور عباد الشمس غنية بالزنك.