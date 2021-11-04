شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحرق الدهون أثناء نومك؟.. 5 خطوات تساعدك فى التخلص من السمنة خلال غفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يندهش الكثيرون من قدرة الجسم على حرق الدهون خلال النوم، لكن هذا ما يحدث بالفعل، حتى أثناء النوم يعمل الجسم على حرق السعرات الحرارية، لكن هناك بعض العوامل التى تلعب دورا فى تحفيز عملية حرق الدهون المخزنة والتخلص منها خلال تلك الفترة، وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فهناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تسهم فى تنشيط عملية الأيض، بجانب اتباع نظام غذائى، حيث يعمل الجسم على حرق الدهون من أجل الحفاظ على الجهاز العصبى اللاإرادى المسئول عن ضخ الدم والهضم وغيره من وظائف الجسم.

ومن أبرز تلك العوامل الى تساعد في حرق الدهون أثنا نومك:المكسرات

حاول تناول كمية من اللوز وعين الجمل قبل الخلود لنومك لأن المكسرات غنية بالعديد من الفيتامينات، التى تعزز مستويات الميلاتونين، المسئول عن دورة نومك، وتساعد فى حرق الدهون حتى أثناء النوم.

البروتينات

إدراج البروتينات الى وجباتك خلال فترة المساء مثل البيض، يسهم في بناء العضلات وإصلاح الخلايا وتساعد في حرق السعرات الحرارية أثناء النوم.

الكربوهيدرات

تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات خلال فترة النهار، مع ضرورة تجنبها فى المساء، لأنها تعمل على خفض مستويات هرمون الأنسولين فى الدن، الأمر الذى يسهم فى حرق الدهون خلال النوم.

تناول الماء البارد

يسهم فى حرق الدهون البنية وزيادة قدرة جسمك على عملية التمثل الغذائى، ما يفقدك الوزن بصورة كبيرة، ويمنح الجسم الترطيب اللازم.

النوم فى ظلام وتجنب استخدام الهاتف

لابد من توفير أجواء للنوم تسيطر عليها الظلام الدامس مع تجنب استخدام الهاتف المحمول الذى يصدر منه الضور الأزرق الذى يعزز شعورك باليقظة، إلا أن الظلام التام يسهم فى إفراز هرمون الميلاتونين الذى يساعد على تنظيم مستويات النوم وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.