شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الضغط المرتفع والكبد.. عصير الجزر حل سحرى لمنع المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم أو ترغب فى تنظيف الكبد، عليك قراءة التقرير التالى لأنه سيساعدك فى الوصول للحل الأمثل فى العلاج، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع ndtv.



ارتفاع ضغط الدم والحفاظ علي صحة الكبد

وأكد التقرير أن تناول كوبا يوميا من عصير الجزر يعد خيرا جيدا لصحتك بشكل عام، ولصحة الكبد وارتفاع ضغط الدم بشكل خاص.

فالجزر غنى بالألياف التى تساعد فى الحفاظ على صحة الأمعاء، وتقلل من التعرض للإصابة بالانتفاخ والحفاظ على مستويات الأحماض، ويمكن أن يساعد البوتاسيوم الموجود فى الجزر فى الحفاظ على صحة بعض الأعضاء مثل القلب والمخ والكبد، فالبوتاسيوم مسئول أيضًا عن التحكم فى ضغط الدم والحد من ارتفاع نسبته بالدم.

كما أن الجزر يحتوى على فيتامين سى الذى يساهم فى تقوية جهاز المناعى، والحد من الإصابة بأى مشاكل به، ويمكن أن يساعد فى إنتاج الإنزيمات التى تنظف الكبد، لذا فهو مفيد لعلاج اليرقان والملاريا وحمى الضنك.

الجزر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تساعد العناصر الغذائية فى إصلاح الحمض النووى التالف بسبب التلوث أو التدخين، كما أن الجزر مفيد جدًا لمرضى السكرى بسبب محتواه العالى من الألياف والبوتاسيوم.