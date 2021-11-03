شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات منزلية فعالة لعلاج السعال.. استخدم العسل والزنجبيل واستنشق البخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلب الطقس بسبب تغيير الفصول، يصبح الكثير من الناس عُرضة للإصابة بأدوار البرد التى غالبًا ما تكون مصحوبة بالسعال المؤلم الناتج عن تهيج الحلق أو مجرى الهواء، وقتها يحدث السعال كرد فعل طبيعى، ويعتبر السعال العرضى أمر طبيعى وفى الواقع يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "Healthline".

وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال التهيج الناجم عن دخان السجائر أو الملوثات والعدوى البكتيرية والحساسية والربو والأمراض الفيروسية.

علاج السعال

يجب أن يعالج السعال الناجم عن الربو والالتهابات والحساسية عن طريق استشارة الطبيب ووصف الأدوية اللازمة لكل حالة، ومع ذلك، إذا استمر السعال بعد الإصابة بمرض فيروسي، فإليك بعض العلاجات المنزلية البسيطة:

العسل

يغلف العسل بطانة الحلق فيخفف من شعور الألم والخدش، حيث يعتبر العسل أكثر فاعلية فى علاج السعال الليلى من أدوية السعال الشائعة.

الغرغرة بالمياه المالحة

تساعد الغرغرة بالماء المالح على قتل البكتيريا وتخفيف المخاط فى الحلق، ويساعد ذلك على تنظيف الجيوب الأنفية والتخلص من السعال بشكل أسرع.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في علاج الغثيان ونزلات البرد، لما له من خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.

استنشق البخار

يساعد استنشاق البخار على تخفيف احتقان الأنف، ما يجعل نفخ الأنف أسهل، ويرطب البخار التهاب الحلق ويخفف من آلام الجيوب الأنفية.

تنقية الهواء

يساعد جهاز تنقية الهواء فى إزالة المواد المسببة للحساسية من المنزل والتى تؤدى إلى العطس والسعال وسيلان الأنف، حيث يقوم بتنقية الهواء فى المنزل عن طريق المرشحات التى تزيل العفن والبكتيريا.

شرب الماء

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب كمية كافية من الماء على ترطيب المخاط، ما يسمح له بمغادرة جسمك من خلال الفم أو الأنف.