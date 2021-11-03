شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساعد فى إنقاص الوزن بشكل أسرع.. أبرزها المياه على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز معظم الأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن على ما يأكلونه وليس ما يشربونه، لكن أكد خبراء التغذية أن عادات شرب الماء قد تساعدك فى إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحى على المدى الطويل، وفى هذا التقرير نتعرف على عادات شرب الماء والمشروبات التى تساعدك فى إنقاص الوزن بشكل أسرع، بحسب موقع "eat this".

عادات شرب الماء والمشروبات لإنقاص الوزن بشكل أسرعاشرب الماء طوال اليوم

إذا كنت ترغب فى إنقاص وزنك والحفاظ عليه، يمكنك البدء بتقليل تناول السكريات المضافة وبالتالى تقليل المشروبات المحلاة بالسكر، للقيام بذلك ركز على شرب المزيد من المياه، إنها إحدى أسهل الطرق لخفض السعرات الحرارية دون زيادة الجوع أو الشهية.

إن استبدال كولا واحدة بسعة 140 سعر حرارى بالماء كل يوم سيقلل نحو 50 ألف سعر حرارى من النظام الغذائي وأكثر من 60 كوبًا من السكر في السنة، حيث يعد شرب الماء والمشروبات الأخرى الخالية من السعرات الحرارية (إلى جانب اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة) استراتيجية فعالة لفقدان الوزن بسرعة أكبر.

ابدأ يومك بالشاى

الشاى وصفة رائعة للتخسيس، لا يمكن لبعض أنواع الشاى فقط أن تعزز عملية الأيض، لكن المركبات النباتية الصحية الموجودة فى الشاى قد تعزز أيضًا الصحة والرفاهية، حيث يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة فى الشاى فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان ومرض السكرى من النوع الثانى.

تشير الدراسات الأولية إلى أن فلافونويد الشاى تساعد فى رفع معدل الأيض وزيادة أكسدة الدهون وتحسين نسبة السكر فى الدم ونشاط الأنسولين.

ويمكن لمضادات الأكسدة والكافيين الموجود فى الشاى أيضًا تعزيز عملية التمثيل الغذائى لمساعدتك على حرق المزيد من السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي.

وتظهر العديد من الدراسات حول الشاى الأخضر والأسود والشاى الصينى الأسود أن من يشربون الشاي لديهم مؤشر كتلة جسم أقل مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

حافظ على شرب القهوة

مثل الشاي العادي، القهوة السوداء خالية من السعرات الحرارية بشكل طبيعي ولا تحتوي على سكر مضاف أو كربوهيدرات لكن انخفاض عدد السعرات الحرارية فيها ليس السبب الوحيد الذي يجعل القهوة تدعم فقدان الوزن - فالكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي لمساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية لمساعدتك في الحفاظ على وزن صحي.

وكشفت دراسة كبيرة أن الأفراد الذين أبلغوا عن شرب المزيد من القهوة كانوا أكثر نجاحًا في الحفاظ على وزن صحى، مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن شرب القهوة بكميات أقل أو عدم تناولها على الإطلاق.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة قد تخفف من شهيتك وتقلل من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وتزيد من قدرتك على ممارسة الرياضة وحرق الدهون، ما يسهل عليك الوصول إلى أهدافك الصحية.