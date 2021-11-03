شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوقيت المناسب لإجراء اختبار كورونا للحصول على نتائج أكثر دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت دراسة أن نمط فيروس كورونا قد يختلف اعتمادًا على الوقت من اليوم وإيقاعات الجسم اليومية، ما يترتب عليه تغير نتائج اختبار كورونا تبعًا للوقت الذى يتم إجرائه من اليوم، ووفقا لتقرير موقع healthsite توصلت الدراسة التى قادها باحثون فى المركز الطبى بجامعة فاندربيلت، إلى نتيجة اختبار إيجابية أكثر دقة عند إجراء الاختبار فى منتصف النهار مقارنة بالليل.



نتيج اختبار كورونا فى الليل والنهار

ووفقًا للدراسة المنشورة فى مجلة Biological Rhythms فإن الحمل الفيروسى لمريض كورونا يكون أقل بعد الساعة 8 مساءً، وبالتالى هناك فرصة أكبر لنتيجة سلبية خاطئة عند إجراء الاختبار فى الليل، وقد يساعد هذا الاكتشاف فى منع سلبيات الاختبار الخاطئ، والتى يمكن أن تكون ضارة للمريض الذى قد لا يسعى للحصول على رعاية طبية بسبب نتيجة الاختبار السلبية.

يكون فيروس كورونا أكثر نشاطًا خلال النهار

يُعتقد أن فيروس كورونا يعمل بشكل مختلف فى الجسم بناءً على إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعى لدينا، كما تدعم الدراسة الجديدة هذه الفرضية، وأشارت إلى أن إطلاق الفيروس يكون أكثر نشاطًا فى منتصف النهار بسبب تعديل نظام المناعة بواسطة ساعتنا البيولوجية.

وقال كارل جونسون أستاذ العلوم البيولوجية فى فاندربيلت "إن إجراء اختبار كورونا فى الوقت الأمثل من اليوم يحسن حساسية الاختبار وسيساعدنا على أن نكون دقيقين فى تشخيص الأشخاص الذين قد يكونون مصابين ولكن لا تظهر عليهم أعراض".