طرق بسيطة تساعدك في التخلص من ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

البعض يعاني من آلام بعد ممارسة الرياضة

يعاني الكثير من الأشخاص من بعض الآلام بعض ممارسة التمارين الرياضية، الأمر الذي يشكل أزمة مشكلة حقيقية لهم.

وقال اختصاصي العلاج الطبيعي ألكسندر سروكوفسكي إنه يمكن مواجهة الآلام التي تصيب العضلات بعد ممارسة الرياضة من خلال تدابير بسيطة.

وأوضح أن هذه التدابير هي الضمادات الدافئة والحمامات الدافئة وحمامات الساونا والحمامات الثلجية والحمامات التبادلية؛ حيث تعمل هذه التطبيقات على تنشيط عملية الأيض ومن ثم تسريع وتيرة عملية الشفاء.

وأضاف سروكوفسكي أن التصريف الليمفاوي يساعد في التخلص من احتباس السوائل الناجم عن الإصابة العضلية الصغيرة، التي تتسبب في الألم.

ويمكن أيضا إجراء تدليك للعضلات بشرط أن يكون خفيفا وليس عنيفا، وإلا فإن التدليك سيؤدي إلى تفاقم الألم. وينطبق ذلك أيضا على الرياضة؛ حيث تساهم ممارسة الرياضة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية على نحو خفيف في تخفيف الألم؛ حيث إنها تعمل على تنشيط سريان الدم، ما يساعد في تماثل العضلات المصابة للشفاء على نحو أسرع.

وللوقاية من ألم العضلات من الأساس، ينصح أخصائي العلاج الطبيعي الألماني بالإحماء جيدا قبل ممارسة الرياضة وزيادة شدة التمرين تدريجيا مع تناول الأغذية الغنية بالمغنيسيوم المهم لصحة العضلات، والذي تتمثل مصادره الغذائية في بذور عباد الشمس والجوز البرازيلي والتمر والسبانخ ورقائق الشوفان وجبن البارميزان.