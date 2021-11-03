شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأشخاص محرومون من البطاطس.. اعرف الأسباب والمخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى البطاطس على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل مضادات أكسدة والكثير من الألياف، والبروتين وفيتامين أ وفيتامين سى وفيتامين ب والنحاس ومركبات النياسين وحمض البانتوثنيك، وبرغم فوائدها الكثيرة على صحتك إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناول البطاطس لأنها ستشكل خطرا عليهم.

وكشف تقرير نشر فى وكالة نوفوستى الروسية، عن الأشخاص المحرومين من تناول البطاطس، وفى مقدمتهم المرضى الذى يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائى للكربوهيدرات، ومرضى السكرى الذين يعانون من اضطراب فى عمل هرمون الأنسولين، لأنها تنتمى إلى فصيلة الباذنجانيات، لذلك يمكن أن تسبب رد فعل تحسسى مخفى يؤدى للكثير من المضاعفات، بجانب أنها تحتوى على نسبة مرتفعة من السكر أعلى من 70 وحدة.

ويعانى مرضى اضطراب عملية التمثيل الغذائى للكربوهيدرات بحساسية فى الأمعاء، ومن زيادة الوزن والكثير من الدهون حول الخصر، كما يعانى هؤلاء فى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية (الدهون في الدم) وانخفاض مستويات HDL (الكوليسترول "الجيد") فى الدم، ما قد يؤدى إلى تصلب الشرايين (حيث تنسد الشرايين بمواد دهنية مثل الكوليسترول)، كما يعانوا من ارتفاع ضغط الدم باستمرار 140/90 مم زئبق أو أعلى، وعدم القدرة على التحكم فى مستويات السكر فى الدم (مقاومة الأنسولين).

وأشار التقرير إلى أن مرض السكرى يحدث عندما تصاب خلايا بيتا الموجودة فى البنكرياس بالضرر، لتقل كمية الإنسولين المفرزة بشكل تدريجى وتستمر هذه العملية سنوات عديدة، لذا يجب تجنب تناول البطاطس لأنها غنية بالسكريات وتؤدى إلى ارتفاع مستوياته.