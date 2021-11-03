شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن السيطرة على مرض السكرى بتغيير نمط الحياة.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن واحداً من كل 20 شخصًا مصابًا بمرض السكرى من النوع الثانى يمكن أن يعكسه بتغيير نمط الحياة، وعكس مرض السكرى يسمى "Reverse" أي تنظيم مستوى السكر فى الدم ومنع تأثيراته الضارة، بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

وحلل الباحثون السجلات الطبية لمرضى السكرى من النوع الثانى فى أسكتلندا حتى عام 2019 – نحو 162 ألف شخص فوق سن الـ30 - ووجدوا أن ما يقرب من 5% قد استطاعوا تنظيم مستوى السكر أى الحفاظ على مستوى السكر فى الدم الطبيعى لمدة عام على الأقل بدون دواء.

وخضع جزء صغير فقط لعملية جراحية لإنقاص الوزن ولم يكن نظام الحساء والمخفوقات متاحًا على نطاق واسع فى وقت الدراسة.

ويمكن أن يؤدى مرض السكرى من النوع الثانى المرتبط بالسمنة إلى مضاعفات تشمل فقدان البصر وقرحة السكرى.

ولعقود من الزمان كان يُنظر إليه على أن مرض السكرى غير قابل للشفاء، لذا فإن الأدلة المتزايدة على إمكانية عكسه توفر الأمل لملايين المرضى.

ووجدت الدراسة الجديدة أن الأشخاص كانوا أكثر عرضة للتغلب على النوع الثاني من السكرى إذا فقدوا الوزن وأن واحدًا من كل خمسة تقريبًا في حالة تعايش وتنظيم لنسبة السكر فى الدم بعد فقدان 15 كجم من الوزن على الأقل.

على الرغم من أن البعض قد يكون قد فقد وزنه بسبب الضعف أو المرض، فإن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 50 % لتنظيم السكر فى الدم من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا وكانت النساء الأكبر سنًا أكثر نجاحًا من الرجال.

وقالت الدكتورة ميراي كابتو ، التي قادت الدراسة من جامعة إدنبرة: "لقد تمكنا من أن نظهر ، لأول مرة ، أن واحدًا من كل 20 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع الثانى في اسكتلندا يمكن أن يحقق الشفاء".