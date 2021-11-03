شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد البريطانى للسرطان: تناول المكسرات يوميا يدمر الخلايا السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة من المعهد الوطنى البريطانى للسرطان، عن وجبة صحية يمكنك تناولها لديها قدرة فعالة على تدمير الخلايا السرطانية، التى يمكنها تجويع السرطان عن طريق قطع إمدادات الدم، حيث ألقت الدراسة الضوء على مدى مخاطر الإصابة بالسرطان التى زادت معدلات الإصابة به لتصل إلى 350 حالة من كل 100 ألف فى الفئة العمرية من 45 إلى 49 عاما، طبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس.

وأوضحت الدراسة أن معدلات الإصابة تزداد لأكثر من ألف حالة لكل 100 ألف فى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم عن 60 عاما، حيث تبين قدرة المسكرات مثل عين الجمل واللوز والبندق والكاجو والفستق على تدمير الخلايا السرطانية بتجويعها والقضاء عليها، وبالتالى تكون هى الوجبة المثالية للوقاية من السرطان.

وأشار الباحثون إلى أن المكسرات تحتوى على مادة البوليفينول المقاومة للسرطان، التى تعزز جهاز المناعة لدينا لمحاربة السرطان، بجانب أنها غنية أيضا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما تبين أن المكسرات تحتوى على قدر كبير من التيلوميرات التي عبارة عن غطاء واقى في نهايات جزيئات الحمض النووي التي تشكل الكروموسومات.

وتسهم المكسرات في السيطرة على شيخوخة الخلايا لأنها تحتوى على الكثير من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمى والأمعاء أيضا، وكذلك الجهاز المناعى، بجانب أنها تخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافةLDL ، المعروف باسم الكوليسترول الضار، كما أنها مصدر غنى بمضادات الأكسدة التي تمنحك حماية من الأورام السرطانية.