شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: لقاح جونسون فعال فى الوقاية من كورونا بنسبة 73.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية جديدة أن لقاح جونسون الأمريكى فعال بنسبة 73.6% فى الوقاية من كورونا، وقيمت الدراسة على أرض الواقع المرضى فى نظام مستشفيات مايو كلينيك بين فبراير ويوليو من هذا العام، حيث تابع الباحثون ما يقرب من 9 آلاف مريض تم تطعيمهم بلقاح جونسون ونحو 89 ألف مريض لم يتم تلقيحهم لمعرفة عدد الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بحسب موقع cnn الأمريكى.

ووفقًا للدراسة التى نُشرت في مجلة JAMA Network Open، كان من بين 8889 مريضاً تم تطعيمهم بلقاح جونسون، هناك 60 مريضاً أصيبوا بكورونا.

ومن بين 88898 مريضا غير محصنين، كان هناك 2236 تحليلا إيجابيا لفيروس كورونا، وخلص الباحثون إلى أن لقاح جونسون كان فعالا بنسبة 73.6% وأدى إلى انخفاض 3.73 مرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت النتائج مشابهة لبيانات التجارب السريرية التى وجدت أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 66.9% ضد أعراض كورونا المتوسطة إلى الشديدة.

وأظهر البحث الجديد انخفاضًا فى الحالات الشديدة، وخاصة حالات دخول المستشفى.

وقال الدكتور محمد سجادى من معهد علم الفيروسات البشرية فى كلية الطب بجامعة ميريلاند، إن النتائج جزء من مجموعة متزايدة من العمل الذى يقترح "مجالًا للتحسين" باستخدام لقاح جونسون.

وأوضح سجادى "ما أصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت هو أن نظام الجرعة المفردة من لقاح جونسون يبدو أنه أدنى من لقاحات mRNA من حيث فعالية اللقاح، مقارنةً بلقاح فايزر وموديرنا.

وأشار سجادي إلى أن نفس المجموعة من الباحثين الذين أجروا دراسة جونسون الأخيرة قد أجروا سابقًا دراسة في فاعلية لقاح لقاحي فايزر وموديرنا، اللذين كان لهما فعالية "أعلى بشكل ملحوظ"، حيث كانت فعالية لقاح فايزر 86.1%، بالنسبة لشركة موديرنا كانت 93.3%.

وفي سبتمبر وجدت دراسة لجميع اللقاحات الثلاثة أن لقاح موديرنا أكثر فاعلية قليلاً من لقاح فايزر في الحياة الواقعية في إبعاد الناس عن المستشفى.