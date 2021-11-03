شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز السيطرة على الأمراض توصى ببدء تطعيم الأطفال بلقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا ضد فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية بلقاح فايزر للأطفال الصغار، ما يمهد الطريق للتطعيم الفورى لأصغر فئة عمرية، بحسب ما ذكر موقع "CNN".





وقالت CDC في بيان: "توسع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الآن توصيات اللقاح إلى نحو 28 مليون طفل فى الولايات المتحدة فى هذه الفئة العمرية وتسمح لمقدمى الخدمات بالبدء فى تلقيحهم فى أقرب وقت ممكن".

وأوضح البيان: "نعلم أن ملايين الآباء حريصون على تطعيم أطفالهم، وبهذا القرار، أوصينا الآن بأن يتلقى نحو 28 مليون طفل لقاح كورونا".

وقد صوت مستشارو اللقاح المستقلون فى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أمس الثلاثاء بالموافقة على إعطاء جرعات اللقاح للأطفال الأصغر سنًا.

وقالت الدكتورة سارة لونج، أستاذة جامعية طب الأطفال في كلية الطب بجامعة دريكسيل في فيلادلفيا: "لدينا لقاح ينقذ حياة الأطفال ويجب أن نكون واثقين جدًا من أهميته إلى أقصى حد للوقاية من كورونا دون مخاوف كبيرة من الآثار السلبية الخطيرة".