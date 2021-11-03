شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالعدوى الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل انتشار الأوبئة المختلفة كفيروس كورونا ومتحوراته مثل متغير دلتا ودلتا بلس، وأيضا مع قدوم فصل الشتاء تزداد فرص إصابة الأطفال بنزلات البرد الشديدة، التى ربما تكون أحد الأمراض السابق ذكرها.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع kidshealth سنتعرف على أفضل الطرق الوقائية التى تساهم فى الحفاظ وحماية الأطفال من التقاط العدوى، وأيضا الأشياء التى تزيد من فرص الإصابة.

أكد التقرير أن الطفل يلتقط العدوى عند لمسه لبعض الأشياء التى يوجد عليها رزاز شخص مصاب، كمقابض الأبواب، والكتب والأقلام، ولذا فى حالة إصابة أى شخص فى العائلة يجب الاهتمام بتنظيف هذه الأشياء دائما لتجنب انتقال العدوى.

وقدم التقرير بعض الحيل الطبية التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة عند الأطفال ومنها:

- غسل اليدين بشكل متكرر على مدار اليوم، وبعد الدخول للحمام أو اللعب، وقبل الأكل وبعده بالماء الدافئ والصابون.

- فى حالة عدم وجود ماء يمكنك استخدام معقمات اليدين كالكحول، والجل بديلا مؤقتا عن الماء.

- إذا كان طفلك مصابا بأعراض البرد عليك أن تمنعه من النزول من المنزل، وعدم الذهاب للمدرسة وتجنب الاتصال مع الآخرين.

- من أهم النصائح لحماية الطفل أن يضع منديلا على الفم أثناء السعال أو العطس.

- الاهتمام بتغذية طفلك من أهم النصائح التى تحميه من الإصابة بالأمراض، ولذا يجب الإكثار من تناوله للخضروات والفواكه لتقوية مناعته والأطعمة الأخرى الغنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.