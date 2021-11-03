شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فيتامينات مهمة لتقوية مناعتك خلال فصل الشتاء أبرزها فيتامين "د" و"سى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الشتاء يتعرض الكثيرون لنزلات البرد وعدوى الإنفلونزا، بسبب تغير درجات الحرارة التى تؤدى إلى تفشى العدوى، لذا يكون تعزيز جهازك المناعى هو الخطوة الأولى لدرء مسببات العدوى الى جسمك.

وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، عن الدور الذى تلعبه بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية لتعزيز جهاز المناعة خلال فصل الشتاء.





فيتامين أيساعد فى حماية نقاط دخول الفيروس المحتملة، كما يحمى أغشية الأنف والفم والأمعاء، حيث تتسلل معظم الفيروسات بعد السعال أو العطس.

وفيتامين (أ) هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة، ما يعنى أنه يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأمراض مزمنة غير فيروسية أيضًا.







فيتامين د فيتامين د يحصل الناس فى المقام الأول على فيتامين (د) من الشمس، وهو أمر صعب خلال فصل الشتاء، لذا يجب أن يتناولوا المكملات الغذائية، ما يمنحهم مزيدًا من الحماية حول الرئة، كما يسهم فى تكوين الخلايا الضامة والخلايا الأحادية التى تعزز مناعتك.

فيتامين سىيجب أن يتناول البالغون ما بين 65 و90 ملليجرام يوميًا، وهى الكمية المثالية لمساعدة الجسم على تكوين خلايا مناعية جديدة، كما يقوم كعامل ممرض لخلايا الدم البيضاء، ما يساعد فى توجيهها إلى مواقع الإصابة.

فيتامين هـ

يسهم فى بناء قوة حاجز الجلد والأمعاء، والقضاء على مدخل فيروس محتمل آخر، كما يساعد أيضًا على المدى الطويل من خلال تعزيز الخلايا التائية التي تتذكر العدوى السابقة.





فيتامين بيساعد فى إنتاج قاتلة مسببات الأمراض الطبيعية، بينما يركز فيتامين ب 12 على الخلايا التائية.

ويساعد الثيامين، وهو كلمة أخرى لفيتامين ب 1، على تجديد شباب الجهاز العصبي واستخراج المزيد من الطاقة من الطعام.







الزنك الزنك يساعد على تقوية دفاعات الجسم من الخط الأول ضد غزو مسببات الأمراض، كما أنه يدعم الخلايا البلعمية، وهى خلايا مناعية فطرية تدمر أى كائن حى غازى.

الحديدللحديد استخدامات عديدة، وتعد العديد من الأطعمة مثل اللحوم الحمراء مصدرًا رئيسيًا، حيث يبنى خلايا العدلات، وهى نوع من الخلايا المناعية التي تنتقل لتحييد العدوى.

السيلينيومالسيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة فى عدد من الأطعمة مثل الديك الرومى والدجاج، ويساعد الجسم فى تكوين أجسام مضادة جديدة





النحاسالنحاس معدن تنظيمى يمكن للأشخاص استخدامه لتنظيم الأنواع المختلفة من الخلايا التائية، كما يساعد على تنشيط مجموعة من الخلايا الأخرى الحيوية للاستجابة المناعية.

تشمل الأطعمة الغنية بالنحاس الشوكولاتة الداكنة والفطر والمكسرات والبذور.





مكملات أوميجا 3تسهم فى درء الأمراض مثل التهاب المفاصل، وتعزيز مناعتك وتقليل خطر العدوى الفيروسية.