أطعمة تساهم في الحفاظ على الشعر

بيروت - نادين محمد -



للحفاظ على كثافة الشعر وقوته ، من الضروري اختيار نظام غذائي أفضل. دعينا نتعرف على بعض هذه الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تجعل الشعر أكثر صحة وكثافة.



تستخدم النساء أنواعًا مختلفة من مستحضرات التجميل لتكثيف شعرهن، لكن يستمر تأثيرها لبضعة أيام فقط وبعد ذلك يظل شعرك كما هو مرة أخرى. إذا كنتِ ترغبين في العناية بشعركِ داخليًا ، عليكِ إجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي.

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أطعمة تعزز صحة الشعر:

1. تناولي بيضة واحدة يومياً

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البيض للشعر

تناول البيض مفيد جدا للصحة. إذا كنتِ تبحثين عن شعر كثيف، فعليك تضمين البيض في نظامك الغذائي. البيض غني بالبروتين والبيوتين ، مما يساعد في الحفاظ على نمو الشعر. تتكون بصيلات الشعر من البروتين ، لذا فإن تناول نظام غذائي غني بالبروتين سيحسن من نمو وسُمك شعرك. إلى جانب ذلك ، يمكن أيضًا علاج مشكلة تساقط الشعر. في الوقت نفسه ، ينتج البيوتين بروتينًا يسمى الكيراتين ضروريًا للشعر.

2. السبانخ

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السبانخ

يمكنك أيضًا تضمين السبانخ في نظامك الغذائي لجعل شعرك أكثر كثافة. السبانخ غنية بالفولات والفيتامينات والحديد . إذا كان شعرك يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية ، يمكن أن يصبح شعرك ضعيف. السبانخ غنية بفيتامين (أ) كما ان الحديد يعزز خلايا الدم الحمراء، ما يعزز الدورة الدموية.

3. فول الصويا

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فول الصويا

يعتبر فول الصويا مفيدًا في نمو الشعر. للحفاظ على كثافة الشعر ، يجب تضمينه بكميات صغيرة في نظامك الغذائي كل يوم.

4 المكسرات

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المكسرات

يمكنك تضمين المكسرات في نظامك الغذائي لمنع تساقط الشعر. تحتوي المكسرات على أحماض أوميغا 3 ، مثل اللوز والجوز. كذلك، تحتوي العديد من أنواع البذور مثل بذور اليقطين وبذور القرع وبذور الشيا على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

5. الأفوكادو

​الأفوكادو للشعر

يمكنك تضمين الأفوكادو في نظامك الغذائي للتخلص من مشكلة تساقط الشعر. يحتوي الأفوكادو على فيتامين ه ، والذي يمكن أن يساعدك في زيادة كثافة شعرك. كما يحتوي الأفوكادو على مضادات للأكسدة ، والذي يحرر الجذور الحرة من الشعر. إذا كنت تتبعين نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين هـ لبضعة أشهر متتالية ، فهذا من شأنه أن يجعل شعرك كثيفًا وسميكًا.

6. الحبوب الكاملة

يمكن أيضًا تناول الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي لنمو الشعر بشكل أفضل. تحتوي الحبوب الكاملة على البيوتين وكذلك الزنك والحديد وفيتامين ب ، والتي تحافظ على قوة الشعر. في الوقت نفسه ، يوسع البيوتين خلاياك ويحسن إنتاج الأحماض الأمينية.

​الحبوب



