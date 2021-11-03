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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاكل صحية «خفية» تؤثر على نمو طفلك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت مدينة الملك سعود الطبية بضرورة الاهتمام بتغذية الطفل، والحذر من 4 أمراض تؤثر على صحته ونموه.
وأوضحت عبر “تويتر” أن الغذاء الصحي هو الذي يساعد الإنسان على تطوير وتحسين صحته العامة، والتي من شأنها أن تضمن له القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفاعلية.
وشددت على أن هناك 4 أمراض تؤثر على نمو الطفل، وهي “سوء التغذية، والأمراض الجينية، واضطرابات الهرمونات، وفقر الدم”. ولفتت إلى أن علاج كل مرض يختلف بحسب حالة الطفل الصحية.
وأكدت أن سوء التغذية هو السبب الشائع لمشاكل النوم في العالم، ويحدث بشكل رئيسي بسبب نقص البروتين وبقية العناصر الغذائية في الجسم.
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