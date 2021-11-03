شكرا لقرائتكم خبر عن كل المعلومات مع أسئلة وإجاباتها عن هبوط الرحم وعلامات الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدلي الرحم هو حالة شائعة يمكن أن تحدث مع تقدم المرأة في العمر، ومع الولادات الطبيعية المتعددة أثناء الولادة ، يمكن أن تضعف العضلات والأربطة حول الرحم، عندما يبدأ هذا الهيكل الداعم بالفشل، يمكن أن يتدلى الرحم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن تدلى الرحم وفقا لما ذكره موقعclevelandclinic .

س:من هن النساء اللواتى يصبن بتدلي الرحم؟

من المرجح أن يحدث تدلي الرحم عند النساء اللواتي:

-كان لديك ولادة طبيعية واحدة أو أكثر.

- مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

-إذا كان واحدة من أفراد الأسرة أصيبت بتدلى الرحم.

س:ما الذي يسبب تدلى الرحم؟

يتم تثبيت الرحم في مكانه داخل الحوض بواسطة مجموعة من العضلات والأربطة، قد تسمع هذا يسمى عضلات قاع الحوض، عندما تضعف هذه الهياكل فإنها تصبح غير قادرة على تثبيت الرحم في مكانه ، ويبدأ في الترهل، ويمكن أن تساهم عدة عوامل في إضعاف عضلات الحوض ، بما في ذلك:

-فقدان توتر العضلات نتيجة الشيخوخة.

-البدانة.

-السعال المزمن أو الإجهاد.

-الإمساك المزمن.

ما هي أعراض هبوط الرحم؟

إذا كنت تعانين من حالة خفيفة من تدلي الرحم، فقد لا يكون لديك أي أعراض واضحة، ومع ذلك ، عندما ينزلق الرحم أكثر من موضعه ، يمكن أن يضغط على أعضاء الحوض الأخرى - مثل المثانة أو الأمعاء - ويسبب أعراضًا مثل:

-شعور بثقل أو ضغط في الحوض.

-ألم في الحوض أو البطن أو أسفل الظهر.

-ألم أثناء الجماع.

-أنسجة الرحم التي تسقط من خلال فتحة المهبل.

-التهابات المثانة المتكررة.

-إفرازات غير عادية أو مفرطة من المهبل .

-الإمساك .

-مشاكل التبول ، بما في ذلك فقدان البول اللاإرادي (سلس البول) ، الحاجة للتبول بشكل متكرر (تكرار التبول) أو الرغبة المفاجئة في التبول (الإلحاح البولي).

س:كيف يتم تشخيص هبوط الرحم؟

سيقوم مقدم الرعاية الصحية بإجراء فحص للحوض لتحديد ما إذا كان الرحم قد انخفض عن وضعه الطبيعي أثناء فحص الحوض ، يقوم مقدم الرعاية الصحية بإدخال منظار (أداة تسمح للمزود برؤية داخل المهبل) ويفحص المهبل والرحم،و سيشعر مزودك بأي انتفاخات ناتجة عن هبوط الرحم إلى القناة المهبلية.

س:هل يمكن منع هبوط الرحم؟

قد لا تتمكن من منع جميع حالات هبوط الرحم ، ولكن هناك طرق لتقليص خطر الإصابة بهبوط الرحم، وتتضمن بعض النصائح المتعلقة بنمط الحياة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتدلي ما يلي:

-الحفاظ على وزن صحي.

-ممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى ذلك ، قم بتمارين كيجل لتقوية عضلات قاع الحوض. تذكر ، تحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في أي برنامج تمرين جديد.

-اتباع نظام غذائي صحي. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو أخصائي التغذية (نوع خاص من مقدمي الرعاية الصحية الذين يساعدونك في وضع خطة للوجبات) حول أفضل نظام غذائي لك.

-كف عن التدخين، هذا يقلل من خطر الإصابة بسعال مزمن ، والذي يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على عضلات الحوض.