شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية تكشف عن فوائد مذهلة لـ«البنجر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت أخصائية التغذية الروسية الدكتورة آنا دروبيشيفا، عن فوائد مذهلة للبنجر “الشمندر الأحمر”، مشيرة إلى أنه يخفض مستوى ضغط الدم الشرياني ويقوي الكبد.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للبنجر فوائد عديدة، ولكنها تحذر في الوقت نفسه من الأضرار التي يمكن أن يسببها للبعض.

وقالت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية: إن صبغة بيتالين (Betalain) الموجودة في البنجر من مضادات الأكسدة القوية، وتبطيء نمو الأورام الخبيثة.

وأشارت إلى أن البنجر يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية ويحسن عمل الكبد، ويساهم في إخراج السوائل الزائدة من الجسم، والبنجر مفيد جدا للنساء أثناء فترة الحيض، لأنه يساعد على استعدادة الدم المفقود، كما أن البنجر يحتفظ بفوائده حتى بعد المعالجة الحرارية.

وأوضحت الخبيرة أن موانع تناول البنجر هي أمراض المعدة والأمعاء في مرحلة تفاقمها، وكذلك انخفاض مستوى ضغط الدم ومرض السكري.