شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من متلازمة تكيس المبيض نصائح للاعتناء ببشرتك وصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مرض متلازمة تكيس المبايض (PCOD / PCOS) أكثر شيوعًا بين النساء فى سن الإنجاب، مع تحديد الاختلالات الهرمونية والتغذية غير السليمة على أنها السبب الجذرى، ويجادل الكثيرون بأن انتشار نمط الحياة المستقرة يمكن ربطه بزيادة حدوث متلازمة تكيس المبايض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

في حين أن الأعراض المميزة تشمل دورات الحيض غير المنتظمة، فإن تلك التي تظهر على الجلد تشكل تحديًا كبيرًا لأى امرأة للتعامل معها، مثل حب الشباب والشوائب والبثور والشعر غير المرغوب فيه، تفاوت لون البشرة وترقق الشعر وما إلى ذلك.

يمكن استخدام التغذية المناسبة ونمط الحياة والأدوية للمساعدة في إدارة متلازمة تكيس المبايض والمساعدة في تقليل المخاطر ذات الصلة.

فيما يلى.. بعض النصائح التي يجب تذكرها أثناء محاربة متلازمة تكيس المبايض من أجل بشرة أفضل:

انتبه لما تأكل

يجب أن تكون التعديلات والمكملات الغذائية هى الخطوة الأولى والمكون الأكثر أهمية لإدارة الظروف بشكل فعال، ويمكن لأخصائى التغذية أن يتتبع العلاقة بين اختياراتك الغذائية ومتلازمة تكيس المبايض بشكل أفضل، وبالتالى يجب عليك اتباع التغييرات الغذائية الموصى بها، والتى يحددها اختصاصو التغذية لك حصريًا، من أجل الحفاظ على بشرتك منتعشة وخالية من العيوب، تأكد من تضمين ما يلي في نظامك الغذائي:

تناول الكثير من الخضار

الحبوب عالية الألياف وغير المعالجة وذات مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض مثل الشوفان.

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فى الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين.

المكسرات والبذور والأفوكادو

الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية لأنها قد تؤدي إلى زيادة إفراز الدهون وتسبب البشرة الدهنية.

يسبب متلازمة تكيس المبايض الالتهاب، لذلك تأكد من تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات في النظام الغذائي.

قد لا تحتاجِ إلى التخلص تمامًا من منتجات الألبان، ويمكنك استهلاك حصص قليلة أسبوعيًا ما لم تكن لديك حساسية من اللاكتوز والتي ستكشف عنها الاختبارات المعملية.

طرق العناية بالبشرة:

يجب أن تكون التغذية السليمة هى خط العلاج الأول لأن ما تأكله يظهر بالتأكيد على الجلد، حتى أفضل علاج لحب الشباب لن يفعل الكثير بدون روتين جيد للعناية بالبشرة ، لذلك:

اغسلى وجهك مرتين فى اليوم

افحص نفسك بحثًا عن أى حساسية قد تؤدى إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض.

استخدمى مستحضرات التجميل التى لا تسبب انسداد المسام فقط

اشرب كمية كافية من الماء

اتبع ما يوصى به اختصاصى التغذية وطبيب الأمراض الجلدية

جرب واختبر طرق إزالة الشعر المختلفة واختر الأفضل

من خلال التفكير في التغييرات المذكورة أعلاه وإجراء الفحوصات الطبية بانتظام ، يمكن أن تكون إدارة الحالة سهلة بالنسبة لك.