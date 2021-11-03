غذاء يخفض ضغط الدم ويقوي الكبد.. ما هو؟

محمد الفلاح - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

مرض ارتفاع الضغط الشرياني هو زيادة في ضغط الدم على جدار الشرايين، وهو يعد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في وقتنا الراهن.



وكشفت الدكتورة آنا دروبيشيفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البنجر(الشمندر الأحمر) يخفض مستوى ضغط الدم الشرياني ويقوي الكبد.

وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للبنجر فوائد عديدة، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من الأضرار التي يمكن أن يسببها للبعض.

وتقول، "تعتبر صبغة بيتالين (Betalain) الموجودة في البنجر من مضادات الأكسدة القوية، وتبطيء نمو الأورام الخبيثة.

ويساعد البنجر على تخفيض مستوى ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية ويحسن عمل الكبد، ويساهم في إخراج السوائل الزائدة من الجسم. والبنجر مفيد جدا للنساء أثناء فترة الحيض، لأنه يساعد على استعدادة الدم المفقود. كما أن البنجر يحتفظ بفوائده حتى بعد المعالجة الحرارية".

وتضيف، "ولكن البنجر المسلوق، يمنع امتصاص الكالسيوم بصورة تامة. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام أو لهم الاستعداد للإصابة بهذا المرض الامتناع عن تناول البنجر".

وتشير الدكتورة، إلى أن عصير البنجر مفيد أيضا للصحة، ولكن يجب تركه لمدة ساعتين بعد تحضيره. ولا ينصح بتناول عصير البنجر، إلا بعد تخفيفه بالماء بنسبة 4:1.

وتقول، "موانع تناول البنجر هي أمراض المعدة والأمعاء في مرحلة تفاقمها، وكذلك انخفاض مستوى ضغط الدم ومرض السكري".