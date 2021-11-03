صحة ورشاقة

خبيرة تغذية: الشمندر الأحمر يخفض ضغط الدم

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محمد الفلاح - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

أعلنت الدكتورة آنا دروبيشيفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البنجر (الشمندر الأحمر) يخفض ضغط الدم الشرياني ويقوي الكبد. وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للبنجر فوائد عدة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقالت «تعتبر صبغة بيتالين (Betalain) الموجودة في البنجر من مضادات الأكسدة القوية، وتبطئ نمو الأورام الخبيثة. ويساعد البنجر على تخفيض مستوى ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية ويحسن عمل الكبد».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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