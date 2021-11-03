خبيرة تغذية: الشمندر الأحمر يخفض ضغط الدم

محمد الفلاح - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

أعلنت الدكتورة آنا دروبيشيفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البنجر (الشمندر الأحمر) يخفض ضغط الدم الشرياني ويقوي الكبد. وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للبنجر فوائد عدة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

