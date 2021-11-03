شكرا لقرائتكم خبر عن زبدة الفول السودانى مفتاحك لحياة بدون أدوية.. تحميك من سرطان الثدى والسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى زبدة الفول السودانى على فوائد صحية عديدة، برغم من أنها من الأطعمة الغنية بالدهون لكنها تساعد جسمك أيضا على الوقاية من العديد من الأمراض فى مقدمتها السكرى وارتفاع مستويات ضغط الدم، لأنها غنية بالألياف والمعادن الهامة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتينات.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فهناك عدة فوائد صحية عديدة لزبدة الفول السودانى:





1. تعزيز خسارة الوزن

لأنها تحتوى على كميات من البروتين والألياف تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، بغض النظر عن احتوائها على الدهون لكنها تسيطر على شعورك بالجوع.





2.إدارة مرض السكرى

لأنها تحتوى على الدهون الأحادية غير المشبعة التى تمكنك من الوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى ومقاومة الأنسولين، وتؤدى إلى استقرار الجلوكوز بالدم.





3.ادارة ضغط الدم

لأنها تحتوى على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم تساعد فى خفض مستويات الضغط واستقرار مستوياته.





4.خفض مخاطر الإصابة بسرطان الثدى

تحتوى زبدة الفول السودانى على معان وفيتامينات مهمة بجانب أنها غنية بمضادات الأكسدة التى تحارب نمو الخلايا السرطانية وتدمرها.





5.تعزيز صحة الدماغ

لاحتوائها على مركب الريسفيراتول الذى يعزز تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 30%، ما يقلل خطر السكتة الدماغية.