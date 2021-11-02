شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لازم تاكليها لو حامل.. أبرزها الخضروات والألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الحمل تسعى الأمهات الحوامل للبحث عن الأطعمة المفيدة لصحتها وصحة الجنين، واكتمال نموه دون تعرضه لأى مشاكل صحية أو تشوهات خلقية، كما ينصح الأطباء بالتغذية السليمة مع تناول الأدوية المناسبة لحالة الأم.

لذلك يقدم ”الخليج 365” أبرز الاطعمة المفيدة لصحة الأم فى فترة الحمل وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:

1: منتجات الألبان

أثناء الحمل، تحتاجين إلى تناول المزيد من البروتين والكالسيوم لتلبية احتياجات طفلك، ويجب أن تكون منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادى فى القائمة.

2: البقوليات

تشمل هذه المجموعة من الأطعمة العدس والبازلاء والفول والحمص وفول الصويا والفول السودانى، وتعد البقوليات من المصادر النباتية الرائعة للألياف والبروتين والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم وكلها يحتاجها جسمك أكثر أثناء الحمل.

حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب الأساسية (ب 9)، وإنه مهم جدًا لك ولطفلك، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى وحتى قبل ذلك.

3: البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة ليست فقط لذيذة بل إنها غنية أيضًا بالبيتا كاروتين، وهو مركب نباتي يتحول إلى فيتامين أ في جسمك.

4 سمك السلمون

يحتوى سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية التي لها مجموعة من الفوائد، وتوجد بكميات كبيرة في المأكولات البحرية، وتساعد فى بناء دماغ وعين طفلك ويمكن أن تساعد في زيادة طول الحمل .

5: البيض

البيض غذاء صحى لأنه يحتوى على القليل من كل العناصر الغذائية التى تحتاجها تقريبًا، وتحتوي البيضة الكبيرة على نحو 80 سعرة حرارية وبروتين عالي الجودة ودهون والعديد من الفيتامينات والمعادن.

ويعتبر البيض مصدرًا رائعًا للكولين، وهو عنصر غذائي حيوي أثناء الحمل، وإنه مهم في نمو دماغ الطفل ويساعد على منع تشوهات نمو الدماغ والعمود الفقري.

6. البروكلي والخضار الورقية الداكنة

البروكلي والخضروات الداكنة، مثل اللفت والسبانخ، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي ستحتاجها، حتى إذا كنت لا تحب تناولها، وتشمل الفوائد الألياف وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين أ والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

7: التوت

يحتوي التوت على الكثير من الفوائد مثل الماء والكربوهيدرات الصحية وفيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة، كما يحتوى على قيمة منخفضة نسبيًا لمؤشر نسبة السكر في الدم ، لذلك لا ينبغي أن يسبب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم.

ويعتبر التوت أيضًا وجبة خفيفة رائعة، حيث يحتوى على الماء والألياف أنها توفر الكثير من النكهة والتغذية، لكن مع عدد قليل نسبيا من السعرات الحرارية.