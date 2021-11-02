شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لحليب الأم علاج الإكزيما؟.. تقرير طبى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإكزيما من الأمراض الجلدية المنتشرة بشكل كبير بين الأطفال، ووفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية فإن الإكزيما تؤثر على 25% من الأطفال، وحسب ما ذكره موقع healthline يشار إلى أن حليب الثدى فى كثير من الأحيان قد يكون الحل لعلاجها.

ووصف التقرير حليب الأم باسم "الذهب السائل"، وهو سائل ديناميكي تتكيف خصائصه باستمرار لتوفير العناصر الغذائية الأساسية والحماية من الأمراض وقد يكون هو الحل لعلاج الإكزيما.

ولأن حليب الثدى يحتوى على البروبيوتيك البكتيرى، وهو مركب بروتينى دهنى يسمى ألفا لاكتالبومين، وهو قاتل للخلايا السرطانية(HAMLET) ، وحتى الخلايا الجذعية، فإن فوائده لأكثر من مجرد صحة الجهاز الهضمى كانت موضوعًا للدراسة العلمية.

هل حليب الثدى يساعد فى علاج الإكزيما؟

يعرف حليب الثدى منذ فترة طويلة بأنه يدعم صحة الأمعاء الجيدة، ويبدو أن العديد من المكونات البيولوجية التى تساعد فى ذلك تجعل حليب الثدى فعالًا فى تعزيز أشكال الصحة الخارجية أيضًا.

حليب الأم فعال مثل كريم الهيدروكورتيزون في علاج الإكزيما، وهذا البحث مدعوم أيضًا بالدراسات التى تظهر نتائج إيجابية مماثلة فى علاج طفح الحفاضات بحليب الأم أيضًا.

يلاحظ الباحثون أن حليب الثدى له فوائد إضافية على الكريمات من حيث إنه مجانى فى العادة، ويمكن الوصول إليه بسهولة، ولا يشكل نفس مخاطر الآثار الجانبية التى تسببها بعض الكريمات.

كيف يستخدم حليب الأم لعلاج الإكزيما؟

يمكن وضع حليب الثدى على الجلد بعدة طرق، وقد يتم تحديد كيفية اختيارك للقيام بذلك حسب حجم المنطقة المصابة وإمداداتك وتفضيلاتك الشخصية.

عند الأطفال

هناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها تطبيق / استخدام حليب الثدى لمساعدة بشرة الأطفال:

- حمامات حليب الأم، إذا لم يكن الإمداد مشكلة، فيمكنك التفكير فى إضافة 150 إلى 300 ملليلتر إلى ماء الاستحمام الخاص بطفلك، ومن المحتمل أن تبدو مياه الاستحمام غائمة بعض الشىء، لكن جلد طفلك سوف يمتص الفوائد المرطبة لحليب الثدى أثناء الاستحمام، (لا تنسى استخدام مرطب للأطفال بعد ذلك للمساعدة فى الاحتفاظ بهذه العناصر الغذائية).

- يعد التطبيق المباشر لحليب الثدى على مناطق الجلد المتهيجة خيارًا علاجيًا آخر، ضعى القليل من حليب الثدى على قطعة قماش أو كرة قطنية وامسحى برفق على المنطقة المتهيجة.