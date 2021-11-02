دراسة جديدة تكشف مدة بقاء الأجسام المضادة بعد الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لا تزال مسألة الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات موضع جدل للكثير من الدراسات، ومع اقتراب نهاية العام الثاني من تفشي جائحة فيروس كورونا، لا تزال هناك بعض المعلومات غير الواضحة المتعلقة بالإصابات، في مقدمتها مدة بقاء الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي عند الإصابة في الجسم، بحسب موقع “ساينس أليرت”.

وتوصلت دراسة جديدة، أعدتها مجموعة من العلماء من جامعة “إمبريال كوليدج لندن”، إلى أن “دم الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد-١٩ ثم تعافوا، يحتفظ بالأجسام المضادة لمدة تصل إلى 10 أشهر على الأقل، بعد ظهور الأعراض”.

واعتمد الباحثون في دراستهم على عينات من 38 شخصا، من المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، جميعهم أصيبوا في الموجة الأولى من تفشي الجائحة.

ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا الأصلي، بقيت لديهم مناعة ضد متحورات عدة، رغم أنها كانت منخفضة وغير قوية.

وكانت دراسة سابقة قد توصلت إلى نتيجة مغايرة قالت فيها إن مستويات الأجسام المضادة تبدأ في الانخفاض بعد وصولها إلى مستويات الذروة في حوالى ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

وأسفر مرض كوفيد-19 عن وفاة نحو 5 ملايين شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019، وفقا لحصيلة لوكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية. وسجلت في المجموع أكثر من 244 مليون حالة.

والأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بـ4% عن الأسبوع السابق، مع تسجيل 2.9 مليون إصابة جديدة.

وأوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي سجلت زيادة في الحالات.