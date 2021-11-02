شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغرب أنواع الحساسية.. العفن ولدغات الحشرات ووبر الحيوانات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالحساسية حيث يصاب 1 من كل 4 أشخاص بها، وهي تعني رد الفعل التحسسي وهو استجابة مناعية غيرطبيعية يطلقها الجسم عندما يتعرض لواحد أو أكثر لمواد مسببة للحساسية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أنواع الحساسية المختلفة وفقا لموقع " facty"، ومنها: -حبوب اللقاح والقش:

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بحساسية حبوب اللقاح والقش ، ويعانون بسببها بالتهاب شديد في الأنف والعطس واحمرار العين، وحكة الأنف، والسعال ، ويزداد لديهم الأعراض في أوقات معينة في السنة وخاصة تغير فصول السنة.

-الغبار والأتربة: التي تعيش في المنزل وتتغذى على خلايا الجلد، وتتسبب في العطش الشديد وسيلان الأنف وحكة العين، وتوجد في السجاد والفرش والأثاث، ويجب تنظيف هذه الأشياء دائما تجنبا لتراكم الأتربة. -وبر الحيوانات:الوبر هو خلايا الجلد الميتة التي تفرزها الحيوانات بانتظام كالقطط والكلاب، ويعد أكثر مسببات الإصابة بالحساسية ، وأعراضها العطس وانسداد الأنف وتهيج العين، وفي بعض الأحيان يصاب الشخص بصعوبة شديدة في التنفس. -حساسية الأغذية:

تؤثر الحساسية الغذائية على كل من الأطفال والبالغين ، حيث يعاني 8٪ من الأطفال و 5٪ من البالغين منها، ونجب البعض يعاني من حساسية الغذاء عند تناوله للبيض، المكسرات والفول السوداني، الأسماك، ومنتجات الألبان والحليب، وتظهر الأبحاث أن 90٪ من الأطفال يتخلصون من الحساسية تجاه منتجات الألبان في سن 3 سنوات ، وأن 68٪ من الأطفال سيتغلبون على حساسية البيض بحلول سن 16 .

-حساسية لسعات ولدغات الحشرات: يمكن أن تؤدي لسعات أو لدغات الحشرات مثل النحل والدبابير والنمل إلى رد فعل تحسسي ، وقد يكون خطيرًا بالنسبة للبعض، وتشمل أعراض الاحمرار والتورم والحكة في الجسم، وظهور بثور، ودوخة وغثيان والإسهال، وتورم الوجه. -الأدوية:

تحدث الحساسية تجاه بعض الأدوية ، فعندما يتعرف الجسم عن طريق الخطأ على الدواء على أنه فيروس أو بكتيريا وينتج استجابة مناعية ، و يمكن أن يحدث هذا في المرة الأولى التي يتناول فيها الشخص دواء أو بعد التعرض المتكرر، وأكثر أنواع حساسية الأدوية شيوعًا هي المضادات الحيوية والأسبرين ، والأنسولين ، والأدوية المضادة للتشنج ، ومرخيات العضلات الوريدية .

-حساسية العفن: حساسية العفن هي رد فعل على جراثيم العفن، التي تكون صغيرة وخفيفة الوزن بما يكفي لتحملها عبر الهواء ، يحدث رد الفعل التحسسي الخفيف تجاه العفن مشابه للتفاعلات الخفيفة الأخرى: العطس ، والسعال ، والعيون الدامعة ، والتقطير الأنفي الخلفي ، وحكة العينين ، والأنف ، والحلق، و يمكن أن يسبب أيضًا جفاف الجلد أو تقشره، و قد يشمل رد الفعل الأكثر شدة صعوبة التنفس وضيق الصدر والصفير.