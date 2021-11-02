شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: أصحاب المناعة المنخفضة قد يحتاجون لجرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يمض وقت طويل بعدما سمحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"CDC" بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل وشديد، مع الأخذ في الاعتبار أنهم قد لا يكونون قادرين على تطوير ما يكفي من الأجسام المضادة من جرعتين.

الآن توصي هيئة الصحة بجرعة "رابعة" من لقاح كورونا للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، وفي الآونة الأخيرة ، قام مركز السيطرة على الأمراض بتحديث إرشاداته قائلاً إن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل وشديد قد يحتاجون إلى جرعة إضافية.



الجرعة الراعبة لأصحاب المناعة الضعيفة

ما هو الهدف من الجرعة الرابعة من جرعة كورونا؟

كتبت وكالة الصحة خلال موقعها على الإنترنت، أن "الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل وشديد والذين يبلغون من العمر 18 عامًا والذين تلقوا جرعة لقاح كورونا الأولية وتلقوا جرعة إضافية، قد يتلقون جرعة معززة واحدة من (Pfizer-BioNTech أو Moderna أو Janssen) بعد 6 أشهر على الأقل من إكمال جرعة لقاح mRNA الثالثة ".

كان الهدف من الجرعة الثالثة هو تعزيز مستويات المناعة لديهم إلى أولئك الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي بعد جرعتين ، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من تلف جهاز المناعة لا يطورون استجابة مناعية فعالة بعد التطعيم، و قد يكون لهذه الجرعة الرابعة هدف مختلف مواجهة تدهور المناعة، و سوف يخدم نفس الغرض كجرعة معززة تُعطى بعد ستة أشهر من التطعيم الأولي للمرضى الذين لا يعانون من قصور في المناعة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف متوسط ​​إلى شديد في جهاز المناعة يتلقون جرعة إضافية.

تهدف هذه الجرعة الثانية من لقاح mRNA COVID-19 إلى تعزيز استجابة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لسلسلة التحصين الأولى.