شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية»: لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن ويقلل فرص الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم الثلاثاء، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعد آمناً، حيث تم إجراء العديد من الدراسات عليه والتي أثبتت فعاليته ومأمونيته في مقاومة فيروس كورونا.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعد الطريقة الأولى والأفضل لتقليل فرص الإصابة بالإنفلونزا وانتشارها للآخرين”.

وفي هذا السياق، نصحت هيئة الصحة العامة، بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لكل من كان عمره 6 أشهر وما فوق كل عام للوقاية من خطورة الإنفلونزا.